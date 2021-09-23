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Конгресс выделил на "Железный купол" для Израиля миллиард долларов
Конгресс выделил на "Железный купол" для Израиля миллиард долларов - РИА Новости, 23.09.2021
Конгресс выделил на "Железный купол" для Израиля миллиард долларов
Американские конгрессмены утвердили законопроект о выделении миллиарда долларов Израилю на приобретение систем противоракетной обороны "Железный купол",... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:46
2021-09-23T22:49
в мире
израиль
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американские конгрессмены утвердили законопроект о выделении миллиарда долларов Израилю на приобретение систем противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба палаты представителей.Ассигнования проводятся отдельным документом после того, как в Израиле обеспокоились их исключением из общего билля о дополнительных бюджетных расходах.В поддержку инициативы проголосовали 420 из 435 членов нижней палаты американского конгресса, против высказались девять.Законопроект выделяет министерству обороны США миллиард долларов для "предоставления правительству Израиля с целью закупок оборонительной системы "Железный купол", противодействующей угрозам ракет малой дальности".О дополнительном финансировании "Железного купола" - сверх средств, предусмотренных десятилетней программой американской военной помощи, – Израиль попросил США, истощив боезапас противоракетных батарей в майском противостоянии с палестинскими боевиками сектора Газа.Согласно основной версии, ассигнования были исключены из общих бюджетных проектировок по настоянию "прогрессивного" крыла Демократической партии, где не стесняются открыто критиковать еврейское государство за оккупацию палестинских территорий. Случившееся спровоцировало пересуды на тему возможной эрозии безоговорочной до сих пор поддержки Израиля со стороны обеих основных американских партий.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751226802.html
https://ria.ru/20210916/shantazh-1750253926.html
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в мире, израиль, сша, министерство обороны сша
22:46 23.09.2021 (обновлено: 22:49 23.09.2021)
 
Конгресс выделил на "Железный купол" для Израиля миллиард долларов

Конгресс США выдели миллиард долларов Израилю на приобретение "Железного купола"

© AP Photo / Dan BaliltyЗапуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
Запуск ракеты израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Dan Balilty
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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американские конгрессмены утвердили законопроект о выделении миллиарда долларов Израилю на приобретение систем противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба палаты представителей.
Ассигнования проводятся отдельным документом после того, как в Израиле обеспокоились их исключением из общего билля о дополнительных бюджетных расходах.
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22 сентября, 03:24
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В поддержку инициативы проголосовали 420 из 435 членов нижней палаты американского конгресса, против высказались девять.
Законопроект выделяет министерству обороны США миллиард долларов для "предоставления правительству Израиля с целью закупок оборонительной системы "Железный купол", противодействующей угрозам ракет малой дальности".
О дополнительном финансировании "Железного купола" - сверх средств, предусмотренных десятилетней программой американской военной помощи, – Израиль попросил США, истощив боезапас противоракетных батарей в майском противостоянии с палестинскими боевиками сектора Газа.
Согласно основной версии, ассигнования были исключены из общих бюджетных проектировок по настоянию "прогрессивного" крыла Демократической партии, где не стесняются открыто критиковать еврейское государство за оккупацию палестинских территорий. Случившееся спровоцировало пересуды на тему возможной эрозии безоговорочной до сих пор поддержки Израиля со стороны обеих основных американских партий.
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В миреИзраильСШАМинистерство обороны США
 
 
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