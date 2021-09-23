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Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова
Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова - РИА Новости, 23.09.2021
Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова
Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан, сообщил в... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:48
2021-09-23T22:48
2021-09-23T23:56
происшествия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан, сообщил в четверг РИА Новости источник в совете министров Крыма.Ранее сообщалось, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.По данным источника, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.
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происшествия, республика крым, россия
22:48 23.09.2021 (обновлено: 23:56 23.09.2021)
Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова
Источник: в Крыму задержали отправленного в отставку вице-премьера Кабанова
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости.
Отправленный в отставку вице-премьер Крыма
Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан, сообщил в четверг РИА Новости источник в совете министров Крыма.
Ранее сообщалось, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.
По данным источника, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.
Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.