https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова

Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова - РИА Новости, 23.09.2021

Источник сообщил о задержании вице-премьера Крыма Кабанова

Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан, сообщил в... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:48

2021-09-23T22:48

2021-09-23T23:56

происшествия

республика крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603310585_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7b32c6803b801031e9fd24ea18540084.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Отправленный в отставку вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курировавший Федеральную целевую программу социально-экономического развития, задержан, сообщил в четверг РИА Новости источник в совете министров Крыма.Ранее сообщалось, что правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова.По данным источника, Кабанова могут обвинить в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, россия