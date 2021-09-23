https://ria.ru/20210923/krym-1751437675.html

В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским

В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским - РИА Новости, 23.09.2021

В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что настало время принуждения Украины к... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:22

2021-09-23T12:22

2021-09-23T12:22

в мире

украина

республика крым

георгий мурадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731109894_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_c8db926bf412177f85d98d1ba126ad45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что настало время принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма."Действительно, уже через семь с половиной лет ожиданий, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма", - сказал Мурадов в эфире канала "Россия 24", уточнив, что выражает личную точку зрения.Мурадов отметил, что Украина применила многочисленные блокады и санкции в отношении людей в Крыму, в том числе отключение воды и лишение электроэнергетики. "Если мы одну десятую часть используем в плане принуждения Украины в плане признания российского статуса Крыма, я думаю, ситуация радикально изменится", - сказал Мурадов.

https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, георгий мурадов