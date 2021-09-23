https://ria.ru/20210923/krym-1751437675.html
В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским
В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским - РИА Новости, 23.09.2021
В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что настало время принуждения Украины к... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:22
2021-09-23T12:22
2021-09-23T12:22
в мире
украина
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что настало время принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма."Действительно, уже через семь с половиной лет ожиданий, что на Украине что-нибудь изменится в лучшую сторону, должны переходить к позиции принуждения Украины к признанию российского статуса Крыма", - сказал Мурадов в эфире канала "Россия 24", уточнив, что выражает личную точку зрения.Мурадов отметил, что Украина применила многочисленные блокады и санкции в отношении людей в Крыму, в том числе отключение воды и лишение электроэнергетики. "Если мы одну десятую часть используем в плане принуждения Украины в плане признания российского статуса Крыма, я думаю, ситуация радикально изменится", - сказал Мурадов.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750598496.html
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в мире, украина, республика крым, георгий мурадов
В Крыму призвали принудить Украину к признанию полуострова российским
Вице-премьер Крыма Мурадов: Украину пора принудить к признанию полуострова российским