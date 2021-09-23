https://ria.ru/20210923/kritika-1751484629.html

Памфилова ответила на критику выборов в России

Памфилова ответила на критику выборов в России - РИА Новости, 23.09.2021

Памфилова ответила на критику выборов в России

Критикам системы видеонаблюдения, использованной ЦИК на прошедших выборах, стоит обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:20

2021-09-23T16:20

2021-09-23T16:20

выборы в государственную думу

политика

канада

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элла памфилова

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Критикам системы видеонаблюдения, использованной ЦИК на прошедших выборах, стоит обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые они часто приводят в пример, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."В Канаде выборы сейчас проходили, совсем недавно, это я всем нашим критикам, которые истерили по поводу нашей системы видеонаблюдения. Что там происходит на участках? Никто не видит", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.Она пояснила, что в Канаде фото- и видеосъёмка на участках строго запрещена, нарушителям грозит штраф в пять тысяч долларов. При этом аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит."Поэтому когда со всех сторон сейчас льётся антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужасы-ужасы, и так далее. Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких брёвен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся", - подчеркнула председатель ЦИК.Канада провела в понедельник досрочные парламентские выборы .Как сообщала ранее Памфилова, средства видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в России охватили около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах Российской Федерации, на которых имели возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100 % помещений территориальных избирательных комиссий.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению будет в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах были созданы филиалы таких центров.Видеозаписи будут храниться в течение года.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, канада, цик рф, элла памфилова, россия