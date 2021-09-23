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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/kritika-1751484629.html
Памфилова ответила на критику выборов в России
Памфилова ответила на критику выборов в России - РИА Новости, 23.09.2021
Памфилова ответила на критику выборов в России
Критикам системы видеонаблюдения, использованной ЦИК на прошедших выборах, стоит обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:20
2021-09-23T16:20
выборы в государственную думу
политика
канада
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Критикам системы видеонаблюдения, использованной ЦИК на прошедших выборах, стоит обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые они часто приводят в пример, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."В Канаде выборы сейчас проходили, совсем недавно, это я всем нашим критикам, которые истерили по поводу нашей системы видеонаблюдения. Что там происходит на участках? Никто не видит", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.Она пояснила, что в Канаде фото- и видеосъёмка на участках строго запрещена, нарушителям грозит штраф в пять тысяч долларов. При этом аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит."Поэтому когда со всех сторон сейчас льётся антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужасы-ужасы, и так далее. Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких брёвен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся", - подчеркнула председатель ЦИК.Канада провела в понедельник досрочные парламентские выборы .Как сообщала ранее Памфилова, средства видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в России охватили около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах Российской Федерации, на которых имели возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100 % помещений территориальных избирательных комиссий.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению будет в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах были созданы филиалы таких центров.Видеозаписи будут храниться в течение года.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html
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политика, канада, цик рф, элла памфилова, россия
16:20 23.09.2021
 
Памфилова ответила на критику выборов в России

Глава ЦИК Памфилова: критикам стоит обратить внимание на организацию выборов на Западе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Критикам системы видеонаблюдения, использованной ЦИК на прошедших выборах, стоит обратить внимание на то, как организован этот процесс в странах Запада, которые они часто приводят в пример, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Канаде выборы сейчас проходили, совсем недавно, это я всем нашим критикам, которые истерили по поводу нашей системы видеонаблюдения. Что там происходит на участках? Никто не видит", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что в Канаде фото- и видеосъёмка на участках строго запрещена, нарушителям грозит штраф в пять тысяч долларов. При этом аккредитованные СМИ могут немного поснимать через дверной проем, если руководитель участка разрешит.
"Поэтому когда со всех сторон сейчас льётся антироссийская риторика по поводу массовых вбросов, ужасы-ужасы, и так далее. Оглянитесь на своих хозяев и тех, кому вы служите, посмотрите внимательно, что там творится, прежде чем нам лыко в строку давать, никаких брёвен не видят, только все наши соринки вытаскивают. Ну ничего, мы с ними справимся", - подчеркнула председатель ЦИК.
Канада провела в понедельник досрочные парламентские выборы .
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Как сообщала ранее Памфилова, средства видеонаблюдения и видеофиксации на выборах в России охватили около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах Российской Федерации, на которых имели возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100 % помещений территориальных избирательных комиссий.
При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения имели партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации. Также доступ к видеонаблюдению будет в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах были созданы филиалы таких центров.
Видеозаписи будут храниться в течение года.
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Выборы в Государственную думуПолитикаКанадаЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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