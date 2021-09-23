Память писателя Владислава Крапивина увековечат в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Память писателя Владислава Крапивина будет увековечена в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в реанимации Свердловской областной больницы на 82-м году жизни. Прощание с ним прошло 3 сентября в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Похоронили писателя в тот же день на Широкореченском кладбище областного центра."Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда "Каравелла" Владислава Крапивина и проведении в Свердловской области мероприятий в честь 85-летия со дня его рождения. Такое решение глава региона принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи", - говорится в сообщении департамента.Кабмину по поручению губернатора предстоит сформировать организационный комитет. Кроме того, в регионе будет разработан план мероприятий по увековечению памяти писателя, подготовке и проведению в 2023 году торжественных мероприятий в честь 85-летия со дня рождения Крапивина. "Органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре "Каравеллы" и его творчестве", - отмечает ведомство.Уточняется, что в планах – проведение в год 85-летия со дня рождения писателя всероссийского "Крапивинского фестиваля" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина. Свердловская государственная детская филармония в этом году приступила к созданию новой концертной программы – "Литературно-музыкального подношения Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги", премьера которой запланирована на декабрь 2021 года, уточняют власти.Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году он создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен - РИА Новости. Память писателя Владислава Крапивина будет увековечена в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в реанимации Свердловской областной больницы на 82-м году жизни. Прощание с ним прошло 3 сентября в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Похоронили писателя в тот же день на Широкореченском кладбище областного центра.
"Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти известного детского писателя, создателя легендарного отряда "Каравелла" Владислава Крапивина и проведении в Свердловской области мероприятий в честь 85-летия со дня его рождения. Такое решение глава региона принял в ответ на инициативу общественности, профессионального сообщества и семьи", - говорится в сообщении департамента.
Кабмину по поручению губернатора предстоит сформировать организационный комитет. Кроме того, в регионе будет разработан план мероприятий по увековечению памяти писателя, подготовке и проведению в 2023 году торжественных мероприятий в честь 85-летия со дня рождения Крапивина. "Органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре "Каравеллы" и его творчестве", - отмечает ведомство.
Уточняется, что в планах – проведение в год 85-летия со дня рождения писателя всероссийского "Крапивинского фестиваля" с участием детских писателей, лауреатов премии Крапивина.
Свердловская государственная детская филармония в этом году приступила к созданию новой концертной программы – "Литературно-музыкального подношения Крапивину "Барабаны, паруса и шпаги", премьера которой запланирована на декабрь 2021 года, уточняют власти.
Владислав Крапивин - советский и российский детский писатель, поэт и сценарист, автор книг "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии". В 1961 году он создал детский отряд "Каравелла", основным направлением которого является морское дело, журналистика, фехтование и история флота. В 2014 году писатель был удостоен премии президента РФ за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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