https://ria.ru/20210923/kovivak-1751403943.html

Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"

Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака" - РИА Новости, 23.09.2021

Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"

Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:01

2021-09-23T09:01

2021-09-23T09:11

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центр им. м. п. чумакова

вакцина "ковивак"

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз."Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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