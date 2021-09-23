https://ria.ru/20210923/kovivak-1751403943.html
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака" - РИА Новости, 23.09.2021
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:01
2021-09-23T09:01
2021-09-23T09:11
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центр им. м. п. чумакова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз."Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.
https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "ковивак"
09:01 23.09.2021 (обновлено: 09:11 23.09.2021)
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины "КовиВак"