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Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака" - РИА Новости, 23.09.2021
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"
Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:01
2021-09-23T09:11
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз."Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, центр им. м. п. чумакова, вакцина "ковивак"
09:01 23.09.2021 (обновлено: 09:11 23.09.2021)
 
Глава Центра Чумакова рассказал о модернизации производства "КовиВака"

Центр Чумакова обновил оборудование и будет выпускать больше сырья для вакцины "КовиВак"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
Он отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 миллиона доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 миллиона доз.
"Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит Центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки.
Сотрудники лаборатории во время исследований - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00Наука
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Центр им. М. П. ЧумаковаВакцина "КовиВак"
 
 
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