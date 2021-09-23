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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/kovivak-1751401705.html
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак", пишут СМИ
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак", пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2021
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак", пишут СМИ
Центр имени Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины от коронавируса "КовиВак" из-за закрытия площадки по производству на модернизацию для масштабирования РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:26
2021-09-23T08:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
вакцина "ковивак"
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
центр им. м. п. чумакова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр имени Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины от коронавируса "КовиВак" из-за закрытия площадки по производству на модернизацию для масштабирования производства, сообщает газета "Коммерсант".По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, приводящимся в сообщении, разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования производства. Он отметил, что "имеющиеся на данный момент опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья".Как сообщил другой собеседник "Коммерсанта", процесс модернизации в лучшему случае займет два месяца. Он также отметил, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям."В "Нанолеке", выступающем партнером по производству "КовиВака", подтвердили "Ъ", что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны "посчитали наиболее эффективным", — подчеркивается в сообщении.Кроме того, еще один источник издания предположил, что причиной приостановки производства "КовиВака" может быть подготовка к экспорту препарата.
https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html
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Новости
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общество, здоровье - общество, вакцина "ковивак", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, центр им. м. п. чумакова
08:26 23.09.2021 (обновлено: 08:58 23.09.2021)
 
Центр Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак", пишут СМИ

"Ъ": Центр Чумакова из-за модернизации остановил выпуск сырья для вакцины "КовиВак"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула в препаратом "КовиВак" в руке медицинского работника
Ампула в препаратом КовиВак в руке медицинского работника - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Центр имени Чумакова приостановил выпуск сырья для вакцины от коронавируса "КовиВак" из-за закрытия площадки по производству на модернизацию для масштабирования производства, сообщает газета "Коммерсант".

"Центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата", — говорится в сообщении издания со ссылкой на два источника на фармрынке.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, приводящимся в сообщении, разработчик устанавливает новое оборудование для масштабирования производства. Он отметил, что "имеющиеся на данный момент опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья".
Как сообщил другой собеседник "Коммерсанта", процесс модернизации в лучшему случае займет два месяца. Он также отметил, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.
"В "Нанолеке", выступающем партнером по производству "КовиВака", подтвердили "Ъ", что промплощадка центра Чумакова находится на реконструкции. Там добавили, что разделение производства субстанции и готовой формы стороны "посчитали наиболее эффективным", — подчеркивается в сообщении.
Кроме того, еще один источник издания предположил, что причиной приостановки производства "КовиВака" может быть подготовка к экспорту препарата.
Сотрудники лаборатории во время исследований - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00Наука
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоВакцина "КовиВак"РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЦентр им. М. П. Чумакова
 
 
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