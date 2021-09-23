https://ria.ru/20210923/kosovo-1751393566.html

Вучич: в Косово задерживают за символику Сообщества сербских общин

Вучич: в Косово задерживают за символику Сообщества сербских общин - РИА Новости, 23.09.2021

Вучич: в Косово задерживают за символику Сообщества сербских общин

Полиция самопровозглашенного Косово задерживает сербов за символику Сообщества сербских общин (ССО), формирование которого определено на переговорах под эгидой... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:20

2021-09-23T02:20

2021-09-23T02:20

в мире

приштина

белград (город)

косово

сербия

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мирослав лайчак

александр вучич

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БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово задерживает сербов за символику Сообщества сербских общин (ССО), формирование которого определено на переговорах под эгидой ЕС и закреплено Брюссельским соглашением, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем и на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар. Там и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Трассы по направлению к КПП с косовской стороны сербы перекрыли грузовиками и строительной техникой.В среду в сербских населенных пунктах края появились баннеры "Добро пожаловать в ССО". В одном из крупнейших анклавов – Ранилуге – бигборд сняли сотрудники косовской полиции, как и в анклаве Грачаница, и на севере города Косовска-Митровица."А когда сербы пытаются воплотить нечто однозначное, определенное основным, первым Брюссельским соглашением, они говорят - это противоречит нашим интересам, мы всех вас задержим. Где такое написано в Брюссельском соглашении?" - подчеркнул сербский лидер.Косовская полиция вечером в понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся сербам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где протестующие также отказываются разойтись. Президент Сербии Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.Вучич также сказал, что "сейчас не видит смысла" в продолжении диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Особо сербский лидер подчеркнул, что Приштина в течение свыше 3 тысяч дней после соглашения в Брюсселе не сформировала Сообщество сербских общин с правами автономии в крае.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.

https://ria.ru/20210611/kosovo-1736671546.html

https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html

https://ria.ru/20210714/kosovo-1741172419.html

приштина

белград (город)

косово

сербия

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в мире, приштина, белград (город), косово, сербия, нато, мирослав лайчак, александр вучич