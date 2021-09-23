Вучич: в Косово задерживают за символику Сообщества сербских общин
Вучич: полиция в Косово задерживает за символику Сообщества сербских общин
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 23 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенного Косово задерживает сербов за символику Сообщества сербских общин (ССО), формирование которого определено на переговорах под эгидой ЕС и закреплено Брюссельским соглашением, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной линии между центральной Сербией и автономным краем и на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар. Там и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского руководства, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами. Трассы по направлению к КПП с косовской стороны сербы перекрыли грузовиками и строительной техникой.
В среду в сербских населенных пунктах края появились баннеры "Добро пожаловать в ССО". В одном из крупнейших анклавов – Ранилуге – бигборд сняли сотрудники косовской полиции, как и в анклаве Грачаница, и на севере города Косовска-Митровица.
"В Ранилуге сербы вели себя храбро, вешали это (символику – ред.), потом появилась косовская полиция и задержала их, поснимала все и угрожала, так же было в Грачанице и других местах. Я сейчас спрашиваю ЕС – как они (косовоалбанцы – ред.) могут применять свои вооруженные до зубов подразделения, на севере края пугать народ снайперскими ружьями, нацеливать их на каждый подозрительный для них дом, чтобы якобы соблюсти какие-то положения?", - заявил Вучич в эфире Kurir TV.
"А когда сербы пытаются воплотить нечто однозначное, определенное основным, первым Брюссельским соглашением, они говорят - это противоречит нашим интересам, мы всех вас задержим. Где такое написано в Брюссельском соглашении?" - подчеркнул сербский лидер.
Косовская полиция вечером в понедельник выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся сербам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где протестующие также отказываются разойтись. Президент Сербии Александр Вучич заявил в специальном обращении вечером в понедельник, что Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово.
Вучич также сказал, что "сейчас не видит смысла" в продолжении диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Особо сербский лидер подчеркнул, что Приштина в течение свыше 3 тысяч дней после соглашения в Брюсселе не сформировала Сообщество сербских общин с правами автономии в крае.
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Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь.