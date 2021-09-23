Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210923/kosmos-1751463524.html
"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС
"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС - РИА Новости, 23.09.2021
"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС
"Роскосмос" впервые опубликовал состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС, и выделил финансирование на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T14:46
2021-09-23T14:46
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Роскосмос" впервые опубликовал состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС, и выделил финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям, следует из материалов на сайте госзакупок.Согласно документам, разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы (НИР) "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов".На НИР до ноября 2025 года намечается потратить 1,735 миллиарда рублей.Из материалов следует, что будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем "Союз-5"), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами "Союз-2"), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами "Ангара-А5").Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
https://ria.ru/20210831/solovev-1747884554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
14:46 23.09.2021
 
"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС

"Роскосмос" выделил деньги на проект Российской орбитальной станции, которая заменит МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Роскосмос" впервые опубликовал состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС, и выделил финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям, следует из материалов на сайте госзакупок.
Согласно документам, разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы (НИР) "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов".
На НИР до ноября 2025 года намечается потратить 1,735 миллиарда рублей.
Из материалов следует, что будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем "Союз-5"), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами "Союз-2"), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами "Ангара-А5").
Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:00
Владимир Соловьев: новую станцию можем начать строить с 2027 года
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток провоцировала драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
03:31В здании на территории Военного университета в Москве произошел пожар
03:28В Испании прокомментировали задержание Пучдемона
Лента новостейМолния