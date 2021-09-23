https://ria.ru/20210923/kosmos-1751463524.html

"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС

"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС - РИА Новости, 23.09.2021

"Роскосмос" выделил деньги на проект на замену МКС

"Роскосмос" впервые опубликовал состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС, и выделил финансирование на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:46

2021-09-23T14:46

2021-09-23T14:46

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. "Роскосмос" впервые опубликовал состав Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна прийти на смену МКС, и выделил финансирование на разработку требований к ней и ее семи модулям, следует из материалов на сайте госзакупок.Согласно документам, разработку требований планируется выполнить в рамках научно-исследовательской работы (НИР) "Прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022-2025 годов".На НИР до ноября 2025 года намечается потратить 1,735 миллиарда рублей.Из материалов следует, что будут разработаны проекты тактико-технических заданий как на саму РОСС, так и на входящие в нее модули: базовый блок (запускается ракетой-носителем "Союз-5"), свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами "Союз-2"), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами "Ангара-А5").Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный. Летать к новой станции на первом этапе продолжат грузовые корабли "Прогресс" и пилотируемые "Союзы", а на втором - пилотируемые "Орлы".

https://ria.ru/20210831/solovev-1747884554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия