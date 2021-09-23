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В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021

В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 820 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 201 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:43

2021-09-23T11:43

2021-09-23T12:58

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 820 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 201 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 820 смертей... 1. Москва - 54, 2. Санкт-Петербург - 53, 3. Свердловская область - 36. За весь период по России умерло 201 445 человек", - говорится в сообщении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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