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В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.09.2021
В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 820 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 201 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:43
2021-09-23T11:43
2021-09-23T12:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 820 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии - 201 445, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 820 смертей... 1. Москва - 54, 2. Санкт-Петербург - 53, 3. Свердловская область - 36. За весь период по России умерло 201 445 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 23.09.2021 (обновлено: 12:58 23.09.2021)
В России за сутки умерло 820 пациентов с COVID-19
Оперштаб: в России впервые за месяц суточная смертность с COVID-19 составила 820