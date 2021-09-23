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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751430546.html
В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки
В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.09.2021
В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 3445, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 1698 и 936 соответственно, сообщили... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:43
2021-09-23T11:47
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 3445, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 1698 и 936 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3445, 2. Санкт-Петербург – 1698, 3. Московская область – 936", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 19, 15 и 14 соответственно.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:43 23.09.2021 (обновлено: 11:47 23.09.2021)
 
В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки

Оперштаб: в Москве за сутки выявили 3445 новых заражений коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 3445, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 1698 и 936 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва – 3445, 2. Санкт-Петербург – 1698, 3. Московская область – 936", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 19, 15 и 14 соответственно.
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