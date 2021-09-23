https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751430546.html

В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки

В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 23.09.2021

В Москве впервые с 5 августа выявили более 3000 случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 3445, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 1698 и 936 соответственно, сообщили... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:43

2021-09-23T11:43

2021-09-23T11:47

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве – 3445, в Санкт-Петербурге и Подмосковье – 1698 и 936 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 3445, 2. Санкт-Петербург – 1698, 3. Московская область – 936", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 19, 15 и 14 соответственно.

https://ria.ru/20210909/koronavirus-1749344629.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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