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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751430218.html
В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.09.2021
В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 21 438, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:42
2021-09-23T13:04
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здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 21 438, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 19 179 заразившихся. Темп прироста составил 0,29 процента. Симптомов не было у 1814 заболевших (8,5 процента). Выписались после лечения 16 567 человек. Не удалось спасти 820 пациентов — последний раз такое значение зафиксировали 26 августа.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 3445. Это максимальный показатель с 5 августа (3227). Далее идут Санкт-Петербург (1698), Подмосковье (936), Самарская (542) и Свердловская (513) области.Меньше всего новых случаев в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (15) и Чукотском автономном округе (14).C начала эпидемии в России зарегистрировали 7 354 995 заразившихся. Выздоровели 6 558 780, а 201 445 пациентов скончались.По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,1 миллиона. Почти 4,7 миллиона умерли.В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сша, университет джонса хопкинса, воз, чукотский автономный округ
11:42 23.09.2021 (обновлено: 13:04 23.09.2021)
 
В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 21 438, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 19 179 заразившихся. Темп прироста составил 0,29 процента. Симптомов не было у 1814 заболевших (8,5 процента). Выписались после лечения 16 567 человек.
Не удалось спасти 820 пациентов — последний раз такое значение зафиксировали 26 августа.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 3445. Это максимальный показатель с 5 августа (3227). Далее идут Санкт-Петербург (1698), Подмосковье (936), Самарская (542) и Свердловская (513) области.
Меньше всего новых случаев в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (15) и Чукотском автономном округе (14).
C начала эпидемии в России зарегистрировали 7 354 995 заразившихся. Выздоровели 6 558 780, а 201 445 пациентов скончались.
По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,1 миллиона. Почти 4,7 миллиона умерли.
В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСШАУниверситет Джонса ХопкинсаВОЗЧукотский автономный округ
 
 
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