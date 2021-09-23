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В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.09.2021

В России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 21 438, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:42

2021-09-23T11:42

2021-09-23T13:04

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 21 438, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 19 179 заразившихся. Темп прироста составил 0,29 процента. Симптомов не было у 1814 заболевших (8,5 процента). Выписались после лечения 16 567 человек. Не удалось спасти 820 пациентов — последний раз такое значение зафиксировали 26 августа.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 3445. Это максимальный показатель с 5 августа (3227). Далее идут Санкт-Петербург (1698), Подмосковье (936), Самарская (542) и Свердловская (513) области.Меньше всего новых случаев в Магаданской области (19), Ненецком автономном округе (15) и Чукотском автономном округе (14).C начала эпидемии в России зарегистрировали 7 354 995 заразившихся. Выздоровели 6 558 780, а 201 445 пациентов скончались.По последним данным ВОЗ, насчитывается 229,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,1 миллиона. Почти 4,7 миллиона умерли.В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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