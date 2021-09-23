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Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины
Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины - РИА Новости, 23.09.2021
Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины
Компании-операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить водородный коридор из Украины в ФРГ и другие страны Центральной... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:53
2021-09-23T15:54
в мире
украина
словакия
чехия
германия
eustream
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Компании-операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить водородный коридор из Украины в ФРГ и другие страны Центральной Европы, сообщил журналистам пресс-секретарь Net4gas Войтех Мерави."Данная идея является совместной инициативой словацкой компании Eustream, чешской Net4gas, немецкой OGE и украинской ГТС", - сказал Мерави.По его словам, инициатива предварительно получила название "Центральноевропейский водородный коридор" (ЦВК). Он должен служить для транспортировки водорода из будущих районов его производства на Украине через Словакию и Чехию в районы ожидаемого высокого спроса в Германии и других стран ЕС.Инициаторы проекта считают, что ЦВК может быть создан за счет частичного повторного использования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это, по их мнению, позволит транспортировать водород на большие расстояния по доступной цене. Упомянутые компании уже начали изучать техническую возможность создания коридора. Цену проекта они пока не раскрывают.
https://ria.ru/20210603/vodorod-1735500836.html
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в мире, украина, словакия, чехия, германия, eustream
15:53 23.09.2021 (обновлено: 15:54 23.09.2021)
 
Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины

Компании из Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят построить водородный коридор

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Компании-операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить водородный коридор из Украины в ФРГ и другие страны Центральной Европы, сообщил журналистам пресс-секретарь Net4gas Войтех Мерави.
"Данная идея является совместной инициативой словацкой компании Eustream, чешской Net4gas, немецкой OGE и украинской ГТС", - сказал Мерави.
По его словам, инициатива предварительно получила название "Центральноевропейский водородный коридор" (ЦВК). Он должен служить для транспортировки водорода из будущих районов его производства на Украине через Словакию и Чехию в районы ожидаемого высокого спроса в Германии и других стран ЕС.
Инициаторы проекта считают, что ЦВК может быть создан за счет частичного повторного использования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это, по их мнению, позволит транспортировать водород на большие расстояния по доступной цене. Упомянутые компании уже начали изучать техническую возможность создания коридора. Цену проекта они пока не раскрывают.
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 18:56Петербургский международный экономический форум
Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода
 
В миреУкраинаСловакияЧехияГерманияEustream
 
 
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