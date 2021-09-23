https://ria.ru/20210923/koridor-1751477972.html

Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины

Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины - РИА Новости, 23.09.2021

Четыре европейские компании хотят построить водородный коридор из Украины

Компании-операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить водородный коридор из Украины в ФРГ и другие страны Центральной... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:53

2021-09-23T15:53

2021-09-23T15:54

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словакия

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eustream

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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Компании-операторы газовых систем Чехии, Словакии, Германии и Украины хотят совместно построить водородный коридор из Украины в ФРГ и другие страны Центральной Европы, сообщил журналистам пресс-секретарь Net4gas Войтех Мерави."Данная идея является совместной инициативой словацкой компании Eustream, чешской Net4gas, немецкой OGE и украинской ГТС", - сказал Мерави.По его словам, инициатива предварительно получила название "Центральноевропейский водородный коридор" (ЦВК). Он должен служить для транспортировки водорода из будущих районов его производства на Украине через Словакию и Чехию в районы ожидаемого высокого спроса в Германии и других стран ЕС.Инициаторы проекта считают, что ЦВК может быть создан за счет частичного повторного использования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это, по их мнению, позволит транспортировать водород на большие расстояния по доступной цене. Упомянутые компании уже начали изучать техническую возможность создания коридора. Цену проекта они пока не раскрывают.

https://ria.ru/20210603/vodorod-1735500836.html

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в мире, украина, словакия, чехия, германия, eustream