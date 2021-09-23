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Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков
Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков - РИА Новости, 23.09.2021
Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков
Главный конструктор СПМБМ "Малахит" Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте "Клуба подводников". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:02
2021-09-23T16:02
2021-09-23T16:25
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный конструктор СПМБМ "Малахит" Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте "Клуба подводников".Причина смерти на уточняется."Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича", — говорится в публикации.Радий Шмаков родился 17 января 1931 года в Новосибирске. В 1954 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в Специальном конструкторском бюро № 143 (сегодня Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит").Он участвовал в создании первой в СССР атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Удостоен ордена Октябрьской Революции (1978) и дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985).
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общество, наука, ссср, новосибирск, россия, радий шмаков
16:02 23.09.2021 (обновлено: 16:25 23.09.2021)
Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков
Умер один из создателей первой в СССР атомной подлодки К-3 Радий Шмаков