https://ria.ru/20210923/konstruktor-1751480277.html

Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков

Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков - РИА Новости, 23.09.2021

Умер один из создателей первой в СССР атомной подводной лодки Радий Шмаков

Главный конструктор СПМБМ "Малахит" Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте "Клуба подводников". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:02

2021-09-23T16:02

2021-09-23T16:25

общество

наука

ссср

новосибирск

россия

радий шмаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751478105_0:43:1024:619_1920x0_80_0_0_95cdf19b090771b2852bfe79f472d254.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Главный конструктор СПМБМ "Малахит" Радий Шмаков умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте "Клуба подводников".Причина смерти на уточняется."Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича", — говорится в публикации.Радий Шмаков родился 17 января 1931 года в Новосибирске. В 1954 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начал работать в Специальном конструкторском бюро № 143 (сегодня Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит").Он участвовал в создании первой в СССР атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Удостоен ордена Октябрьской Революции (1978) и дважды награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971, 1985).

ссср

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука, ссср, новосибирск, россия, радий шмаков