https://ria.ru/20210923/klip-1751303029.html

Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"

Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль" - РИА Новости, 23.09.2021

Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"

Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T03:00

2021-09-23T03:00

2021-09-23T03:00

культура

мумий тролль

новости культуры

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жоан миро

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). Автор красочного ролика — Афина Журба, художница и студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. По ее словам, музыканты не дали четкого технического задания, а просто предложили взять песню из их последнего альбома. В результате она остановилась на треке "Время обид". С помощью визуальных метафор с акцентом на абстракцию Афина рассказала о том, как причиняют боль и как рождается обида, а затем следует прощение. Тепло приняли видео и зрители. "Ну до чего же симпатичный и приятный клип", "Очень понравился клип и песня. Идеальное сочетание визуала и аудиала. Жоан Миро бы оценил", "Сон авангардиста. Сейчас 20-е годы, но, быть может, уже XXII века" — поделились впечатлениями они.

https://ria.ru/20210817/klip-1745922486.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мумий тролль, новости культуры, музыка, youtube, жоан миро