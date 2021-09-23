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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/klip-1751303029.html
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль" - РИА Новости, 23.09.2021
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"
Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:00
2021-09-23T03:00
культура
мумий тролль
новости культуры
музыка
youtube
жоан миро
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). Автор красочного ролика — Афина Журба, художница и студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. По ее словам, музыканты не дали четкого технического задания, а просто предложили взять песню из их последнего альбома. В результате она остановилась на треке "Время обид". С помощью визуальных метафор с акцентом на абстракцию Афина рассказала о том, как причиняют боль и как рождается обида, а затем следует прощение. Тепло приняли видео и зрители. "Ну до чего же симпатичный и приятный клип", "Очень понравился клип и песня. Идеальное сочетание визуала и аудиала. Жоан Миро бы оценил", "Сон авангардиста. Сейчас 20-е годы, но, быть может, уже XXII века" — поделились впечатлениями они.
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мумий тролль, новости культуры, музыка, youtube, жоан миро
03:00 23.09.2021
 
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"

Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль" на песню "Время обид"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020).
Автор красочного ролика — Афина Журба, художница и студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. По ее словам, музыканты не дали четкого технического задания, а просто предложили взять песню из их последнего альбома.
В результате она остановилась на треке "Время обид". С помощью визуальных метафор с акцентом на абстракцию Афина рассказала о том, как причиняют боль и как рождается обида, а затем следует прощение.
"Я рад продолжению нашей анимационной видеографии — мы делали клипы в сотрудничестве и с российскими и с азиатскими аниматорами, знаменитыми фотографами и операторами, снимали live-клипы на концертах. Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не "повествовательный", не следует "сюжету" песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства — интересно, увидите ли вы в нем то, что удалось считать мне?" — рассказал в Instagram о новой работе вокалист группы Илья Лагутенко.
Тепло приняли видео и зрители. "Ну до чего же симпатичный и приятный клип", "Очень понравился клип и песня. Идеальное сочетание визуала и аудиала. Жоан Миро бы оценил", "Сон авангардиста. Сейчас 20-е годы, но, быть может, уже XXII века" — поделились впечатлениями они.
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