https://ria.ru/20210923/klip-1751303029.html
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль" - РИА Новости, 23.09.2021
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"
Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T03:00
2021-09-23T03:00
2021-09-23T03:00
культура
мумий тролль
новости культуры
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жоан миро
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020). Автор красочного ролика — Афина Журба, художница и студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. По ее словам, музыканты не дали четкого технического задания, а просто предложили взять песню из их последнего альбома. В результате она остановилась на треке "Время обид". С помощью визуальных метафор с акцентом на абстракцию Афина рассказала о том, как причиняют боль и как рождается обида, а затем следует прощение. Тепло приняли видео и зрители. "Ну до чего же симпатичный и приятный клип", "Очень понравился клип и песня. Идеальное сочетание визуала и аудиала. Жоан Миро бы оценил", "Сон авангардиста. Сейчас 20-е годы, но, быть может, уже XXII века" — поделились впечатлениями они.
https://ria.ru/20210817/klip-1745922486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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мумий тролль, новости культуры, музыка, youtube, жоан миро
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль"
Студентка сделала красочный анимационный клип группе "Мумий Тролль" на песню "Время обид"
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Участники российской рок-группы "Мумий Тролль" опубликовали на YouTube анимационный клип на песню "Время обид", которая вошла в альбом "После Зла" (2020).
Автор красочного ролика — Афина Журба, художница и студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. По ее словам, музыканты не дали четкого технического задания, а просто предложили взять песню из их последнего альбома.
В результате она остановилась на треке "Время обид". С помощью визуальных метафор с акцентом на абстракцию Афина рассказала о том, как причиняют боль и как рождается обида, а затем следует прощение.
"Я рад продолжению нашей анимационной видеографии — мы делали клипы в сотрудничестве и с российскими и с азиатскими аниматорами, знаменитыми фотографами и операторами, снимали live-клипы на концертах. Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не "повествовательный", не следует "сюжету" песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства — интересно, увидите ли вы в нем то, что удалось считать мне?" — рассказал в Instagram о новой работе вокалист группы Илья Лагутенко.
Тепло приняли видео и зрители. "Ну до чего же симпатичный и приятный клип", "Очень понравился клип и песня. Идеальное сочетание визуала и аудиала. Жоан Миро бы оценил", "Сон авангардиста. Сейчас 20-е годы, но, быть может, уже XXII века" — поделились впечатлениями они.