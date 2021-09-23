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Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф
Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф - РИА Новости, 23.09.2021
Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф
В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:31
2021-09-23T16:31
2021-09-23T16:31
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ООН, 23 сен – РИА Новости. В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш"В прошлом году более 30 миллионов человек стали перемещенными лицами в результате катастроф, связанных с климатом", - сказал Гутерреш.По его словам, развитые страны должны выполнить свое обещание предоставить 100 миллиардов долларов для финансирования борьбы с изменением климата.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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в мире, сша, оон, антониу гутерреш
Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф
Гутерреш: 20 миллионов человек потеряли кров из-за климатических катастроф в 2021 году