https://ria.ru/20210923/klimat-1751487989.html

Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф

Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф - РИА Новости, 23.09.2021

Генсек ООН назвал число людей, пострадавших из-за климатических катастроф

В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:31

2021-09-23T16:31

2021-09-23T16:31

в мире

сша

оон

антониу гутерреш

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ООН, 23 сен – РИА Новости. В 2021 году из-за катастроф, вызванных изменением климата, покинуть свои дома были вынуждены более 20 миллионов человек в мире, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш"В прошлом году более 30 миллионов человек стали перемещенными лицами в результате катастроф, связанных с климатом", - сказал Гутерреш.По его словам, развитые страны должны выполнить свое обещание предоставить 100 миллиардов долларов для финансирования борьбы с изменением климата.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

сша

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в мире, сша, оон, антониу гутерреш