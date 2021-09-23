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Спортивный кластер появился в новой Москве
Спортивный кластер появился в новой Москве - РИА Новости, 23.09.2021
Спортивный кластер появился в новой Москве
Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:09
2021-09-23T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
новая москва
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Площадка для паркура и лыжероллерная трасса: завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в ТиНАО. Спортивный кластер для жителей округа появился в поселении Михайлово-Ярцевское", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы провели в два этапа. В 2020 году обустроили: дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек, трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. В 2021 году работы продолжили: оборудовали площадку для паркура , благоустроили площадки с лежаками для отдыха, установили садовые диваны, некоторые из них – под оригинальным деревянным навесом, сделали детскую площадку с "песочной фабрикой", спортивную площадку, установили уличные тренажёры, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили газоны.Отмечается, что при благоустройстве учли мнение местных жителей.
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общество, новая москва, тинао, городское хозяйство москвы
15:09 23.09.2021
 

Спортивный кластер появился в новой Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЭлемент спортивного кластера в поселении Михайлово-Ярцевское"
Элемент спортивного кластера в поселении Михайлово-Ярцевское - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Площадка для паркура и лыжероллерная трасса: завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в ТиНАО. Спортивный кластер для жителей округа появился в поселении Михайлово-Ярцевское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы провели в два этапа. В 2020 году обустроили: дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек, трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. В 2021 году работы продолжили: оборудовали площадку для паркура , благоустроили площадки с лежаками для отдыха, установили садовые диваны, некоторые из них – под оригинальным деревянным навесом, сделали детскую площадку с "песочной фабрикой", спортивную площадку, установили уличные тренажёры, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили газоны.
Отмечается, что при благоустройстве учли мнение местных жителей.
Гольяновский парк
23 августа, 13:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Общественное пространство для спорта и отдыха появится на востоке Москвы
 
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