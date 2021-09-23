https://ria.ru/20210923/klaster-1751469378.html

Спортивный кластер появился в новой Москве

Спортивный кластер появился в новой Москве - РИА Новости, 23.09.2021

Спортивный кластер появился в новой Москве

Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T15:09

2021-09-23T15:09

2021-09-23T15:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

новая москва

тинао

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751465219_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_8328306af5e72606573adf0e1dc50fac.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Площадка для паркура и лыжероллерная трасса: завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в ТиНАО. Спортивный кластер для жителей округа появился в поселении Михайлово-Ярцевское", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы провели в два этапа. В 2020 году обустроили: дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек, трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. В 2021 году работы продолжили: оборудовали площадку для паркура , благоустроили площадки с лежаками для отдыха, установили садовые диваны, некоторые из них – под оригинальным деревянным навесом, сделали детскую площадку с "песочной фабрикой", спортивную площадку, установили уличные тренажёры, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили газоны.Отмечается, что при благоустройстве учли мнение местных жителей.

https://ria.ru/20210823/prostranstvo-1747406039.html

новая москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новая москва, тинао, городское хозяйство москвы