https://ria.ru/20210923/klaster-1751469378.html
Спортивный кластер появился в новой Москве
Спортивный кластер появился в новой Москве - РИА Новости, 23.09.2021
Спортивный кластер появился в новой Москве
Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:09
2021-09-23T15:09
2021-09-23T15:09
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Спортивный кластер с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой появился в новой Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Площадка для паркура и лыжероллерная трасса: завершен крупный проект благоустройства общественного пространства в ТиНАО. Спортивный кластер для жителей округа появился в поселении Михайлово-Ярцевское", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы провели в два этапа. В 2020 году обустроили: дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек, трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. В 2021 году работы продолжили: оборудовали площадку для паркура , благоустроили площадки с лежаками для отдыха, установили садовые диваны, некоторые из них – под оригинальным деревянным навесом, сделали детскую площадку с "песочной фабрикой", спортивную площадку, установили уличные тренажёры, дополнительно высадили деревья и кустарники, разбили газоны.Отмечается, что при благоустройстве учли мнение местных жителей.
https://ria.ru/20210823/prostranstvo-1747406039.html
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