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Расходы Китая на НИОКР в 2020 году выросли на десять процентов

Расходы Китая на НИОКР в 2020 году выросли на десять процентов - РИА Новости, 23.09.2021

Расходы Китая на НИОКР в 2020 году выросли на десять процентов

Объем расходов Китая в 2020 году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) увеличился на 10,2% и составил 2439,31 миллиарда юаней. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:16

2021-09-23T11:16

2021-09-23T11:16

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МОСКВА, 23 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем расходов Китая в 2020 году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) увеличился на 10,2% и составил 2439,31 миллиарда юаней.Этот процент роста сохранял двузначное значение на протяжении всего периода 13-й пятилетки. Однако под влиянием эпидемии коронавируса и других факторов темпы роста по сравнению с предыдущим годом снизились на 2,3 процентных пункта. Об этом сегодня стало известно корр. Синьхуа из данных Государственного статистического управления КНР.Доля расходов на НИОКР в ВВП в прошлом году достигла 2,4%, увеличившись на 0,16 процентных пункта относительно предыдущего отчетного периода, что стало новым историческим максимумом за последние 11 лет. На это указывают данные статистического бюллетеня о расходах Китая на НИОКР в 2020 году, опубликованного совместно Государственным статистическим управлением КНР, Министерством науки и технологий и Министерством финансов.В документе отмечается, что расходы Китая на фундаментальные исследования в прошлом году выросли на 9,8% и составили 146,7 миллиарда юаней, при этом темпы роста по сравнению с предыдущим годом снизились на 12,7 процентных пункта. Их доля в объеме расходов на НИОКР составила 6,01%. Этот показатель уже второй год подряд находится на отметке более 6 проц.Согласно данным бюллетеня, затраты предприятий на НИОКР в 2020 году увеличились на 10,4% по сравнению с предыдущим периодом и достигли 1867,38 миллиарда юаней. Их доля в общем объеме расходов страны на НИОКР составила 76,6%, а вклад в общестрановой рост достиг 77,9%, что на 0,2 и 9,4 процентных пункта больше по сравнению с предыдущим годом. Это закладывает мощный стимул для дальнейшего развития.Как отметил статистик департамента общественных наук и письменности ведомства Чжан Цилун, в сравнении с ситуацией в других странах расходы Китая на НИОКР демонстрируют стабильную тенденцию к росту.Во-первых, их общий объем устойчиво растет. В 2020 году общий объем расходов Китая на НИОКР составил 54% от объема США и в 3,1 раза превысил расходы Японии. По этому показателю Китай стабильно удерживает второе место в мире. В период с 2016 по 2019 годы среднегодовой чистый прирост расходов Китая на НИОКР превысил 200 миллиардов юаней, что составило примерно 60% от общего среднегодового прироста стран G7. Такой объем служит мощной силой для роста расходов на НИОКР во всем мире.Во-вторых, они задают темп общемировому росту. За период с 2016 по 2019 годы объем расходов Китая на НИОКР вырос на 11,8%, что значительно превышает показатели таких технологически развитых стран, как США (7,3%) и Япония (0,7%).В-третьих, темпы их роста ускоряются. В сравнении с другими крупными экономическими державами Китай по уровню расходов на НИОКР с 16 места в 2016 году поднялся на 12 место, тем самым приблизившись к среднему уровню стран-членов ОЭСР.

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