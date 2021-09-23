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В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере
В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере - РИА Новости, 23.09.2021
В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере
США должны вовлекать союзников в давление на Россию в контексте цифровых угроз, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T19:33
2021-09-23T19:33
в мире
сша
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США должны вовлекать союзников в давление на Россию в контексте цифровых угроз, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис."Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию", - сказал Инглис на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности.По его словам, работа должна быть направлена на то, "чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте".Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
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в мире, сша, владимир путин, россия
19:33 23.09.2021
 
В Белом доме призвали к коллективному давлению на Россию в киберсфере

В Белом доме призвали союзников к коллективному давлению на Россию в киберсфере

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. США должны вовлекать союзников в давление на Россию в контексте цифровых угроз, заявил директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис.
"Мы должны делать это в насколько возможно широкой коалиции, это международная, а не только американская проблема. И поэтому мы должны, если мы оказываем давление на Владимира Путина из-за того, что он дает убежище или разрешает действия, мы должны привлечь коалицию", - сказал Инглис на слушаниях в комитете сената по нацбезопасности.
По его словам, работа должна быть направлена на то, "чтобы держать его под угрозой, определить то, о чем он заботится, чтобы использовать всю нашу силу среди наций, у которых те же самые проблемы, которые мыслят схожим образом в желании достичь результатов в этом контексте".
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. ФБР заявило, что установило около 90 жертв хакерской группировки DarkSide в США. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Российские власти отрицают причастность к кибератакам вымогателей на крупные американские компании и выражают готовность сотрудничать США в борьбе с хакерами. По итогам российско-американского саммита в Женеве стороны провели несколько раундов консультаций на уровне экспертов по информационной безопасности.
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