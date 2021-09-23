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Хуситы заявили о взятии под контроль провинции Аль-Бейда

Хуситы заявили о взятии под контроль провинции Аль-Бейда - РИА Новости, 23.09.2021

Хуситы заявили о взятии под контроль провинции Аль-Бейда

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли под свой полный контроль провинцию Аль-Бейда в центральной части страны,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T19:25

2021-09-23T19:25

2021-09-23T19:25

в мире

йемен

мариб (мухафаза)

ансар алла

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КАИР, 23 сен – РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) взяли под свой полный контроль провинцию Аль-Бейда в центральной части страны, заявил во вторник представитель йеменских вооруженных сил, лояльных "Ансар Алла", бригадный генерал Яхья ас-Сариа."Вооруженным силам удалось завершить освобождение оставшихся районов в провинции Аль-Бейда в ходе операции "Рассвет свободы", - заявил ас-Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".В ходе последней операции, которая, по словам военного, заняла 48 часов, сторонники "Ансар Алла" взяли под контроль 2,7 тысячи квадратных километров. Арабская коалиция, отметил он, провела против наступающих отрядов свыше 30 авианалетов, пытаясь поддержать армию йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади. По данным ас-Сариа, в ходе двухдневных боев были убиты 70 бойцов правительственной армии, 120 получили ранения и 40 попали в плен.Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности, последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.

https://ria.ru/20210915/yemen-1750241163.html

йемен

мариб (мухафаза)

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в мире, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла