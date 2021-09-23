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Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на ногах - РИА Новости, 23.09.2021
Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Заметное замедление роста ногтей на ногах указывает на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:13
2021-09-23T18:10
в мире
великобритания
здоровье - общество
здоровье
холестерин
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Назван признак смертельно опасного уровня холестерина
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заметное замедление роста ногтей на ногах указывает на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Mayo Clinic.Это происходит потому, что соединение сужает сосуды и ограничивает кровоток, из-за чего после активной деятельности больной может почувствовать судороги в икроножных мышцах.К другим признакам проблем с артериями относят онемение в ногах. У людей чаще мерзнут голени и стопы, а также выпадают волосы.Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.
https://ria.ru/20210916/kholesterin-1750427029.html
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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, холестерин
16:13 23.09.2021 (обновлено: 18:10 23.09.2021)
 
Назван признак смертельно опасного уровня холестерина, заметный на ногах

Daily Express: избыток холестерина в организме замедляет рост ногтей на ногах

© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / Alexraths
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Заметное замедление роста ногтей на ногах указывает на многократно повышенный уровень холестерина в крови, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Mayo Clinic.
Это происходит потому, что соединение сужает сосуды и ограничивает кровоток, из-за чего после активной деятельности больной может почувствовать судороги в икроножных мышцах.
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К другим признакам проблем с артериями относят онемение в ногах. У людей чаще мерзнут голени и стопы, а также выпадают волосы.
Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая сосуды. В зависимости от части тела это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Чтобы избежать таких осложнений, врачи посоветовали вести активный образ жизни и соблюдать диету с большим содержанием ненасыщенных жиров.
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