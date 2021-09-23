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Калви продолжит инвестировать в Россию
Калви продолжит инвестировать в Россию - РИА Новости, 23.09.2021
Калви продолжит инвестировать в Россию
Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:59
2021-09-23T11:59
экономика
дело bаring vostok
майкл калви
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.Среди основных факторов привлекательности инвестиционных условий в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое."Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках", - добавил он.
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экономика, дело bаring vostok, майкл калви, россия
11:59 23.09.2021
 
Калви продолжит инвестировать в Россию

Основатель инвестфонда Baring Vostok Калви: планирую продолжить инвестировать в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМайкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы
Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране.
В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.
"Почему я продолжаю сохранять оптимизм и планирую инвестировать в Россию... Российский рынок существенно улучшился по сравнению с тем периодом, когда мы начали свои инвестиции здесь", - сказал Калви на 21-ой Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ (AmCham).
Среди основных факторов привлекательности инвестиционных условий в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое.
"Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках", - добавил он.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у здания Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 01:56
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ЭкономикаДело Bаring VostokМайкл КалвиРоссия
 
 
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