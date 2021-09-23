https://ria.ru/20210923/kalvi-1751433485.html

Калви продолжит инвестировать в Россию

Калви продолжит инвестировать в Россию - РИА Новости, 23.09.2021

Калви продолжит инвестировать в Россию

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:59

2021-09-23T11:59

2021-09-23T11:59

экономика

дело bаring vostok

майкл калви

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви заявил, что по-прежнему оптимистично смотрит на российский рынок и собирается продолжать инвестиции в стране.В начале августа Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант - француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно. При этом суд снял арест с имущества Калви.Среди основных факторов привлекательности инвестиционных условий в стране Калви отметил низкие налоговые ставки, конвертируемость валюты, уровень инфляции, небольшой уровень соотношения госдолга к ВВП и другое."Сейчас мы воспринимаем это все как должное, но такое не существовало в 1990-е годы, и до сих пор таких условий нет на многих мировых развивающихся рынках", - добавил он.

https://ria.ru/20210807/prigovor-1744786467.html

россия

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2021

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экономика, дело bаring vostok, майкл калви, россия