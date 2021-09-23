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Источник: у отправленного в отставку вице-премьера Крыма прошел обыск
Источник: у отправленного в отставку вице-премьера Крыма прошел обыск - РИА Новости, 23.09.2021
Источник: у отправленного в отставку вице-премьера Крыма прошел обыск
Правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова и министра... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:41
2021-09-23T22:41
2021-09-23T22:42
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республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.Парламент Крыма в четверг согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова. Отставку Кабанова принял глава Крыма Сергей Аксенов, указ об этом опубликован на его сайте после решения крымского парламента. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября."На рабочих местах экс-вице-премьера и бывшего министра в правительстве прошли следственные действия, шла выемка документов, проведен обыск", - заявил источник.Информацией, задержаны ли Кабанов и Храмов, источник на данный момент не располагает.Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя.
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РИА Новости
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политика, севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), россия
22:41 23.09.2021 (обновлено: 22:42 23.09.2021)
Источник: у отправленного в отставку вице-премьера Крыма прошел обыск
Источник: в кабинете отправленного в отставку вице-премьера Крыма Кабанова прошел обыск
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Правоохранители провели следственные действия на рабочих местах отправленных в отставку вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
Парламент Крыма в четверг согласовал отставку вице-премьера правительства республики Евгения Кабанова. Отставку Кабанова принял глава Крыма Сергей Аксенов
, указ об этом опубликован на его сайте после решения крымского парламента. Министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов также подал в отставку 22 сентября.
"На рабочих местах экс-вице-премьера и бывшего министра в правительстве прошли следственные действия, шла выемка документов, проведен обыск", - заявил источник.
Информацией, задержаны ли Кабанов и Храмов, источник на данный момент не располагает.
Кабанов был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма он курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию Федеральной целевой программы социально-экономического развития региона. Михаил Храмов возглавил министерство в декабре 2018 года, до этого четыре года работал на различных должностях в правительстве Севастополя
.