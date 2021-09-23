https://ria.ru/20210923/iznasilovanie-1751457228.html

Гражданина Ирландии изнасиловали в Петербурге

Гражданина Ирландии изнасиловали в Петербурге - РИА Новости, 23.09.2021

Гражданина Ирландии изнасиловали в Петербурге

Неизвестные изнасиловали гражданина Ирландии в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T14:12

2021-09-23T14:12

2021-09-23T16:52

происшествия

санкт-петербург

ирландия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Неизвестные изнасиловали гражданина Ирландии в Центральном районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В среду ночью был направлен в больницу 22-летний гражданин Ирландии с признаками изнасилования. Мужчина заявил, что неизвестные изнасиловали его на Думской улице в центре Петербурга", - сказал собеседник агентства.В местных соцсетях появилось сообщение, что турист решил прогуляться по известной своими увеселительными заведениями улице. Там он, как предполагается, познакомился с компанией, которая его напоила и якобы надругалась над ним.Официальными комментариями по поводу случившегося РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210816/zaderzhanie-1745969567.html

https://ria.ru/20210526/altay-1733960933.html

санкт-петербург

ирландия

россия

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происшествия, санкт-петербург, ирландия, россия