https://ria.ru/20210923/ipoteka-1751395917.html
Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году - РИА Новости, 23.09.2021
Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:13
2021-09-23T04:13
2021-09-23T05:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
ипотека
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.По данным ЦБ РФ, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.Тем не менее, темпы роста ипотеки будут замедляться, на что повлияет сокращение базы новых платежеспособных заемщиков, сокращение лимитов на стоимость жилья по основной льготной госпрограмме, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне последовательного ужесточения денежно-кредитной политики, уточнил Сараев.При этом, по его словам, драйвером роста ипотеки во втором полугодии текущего года будет вторичное жилье, цены на которое растут менее активно, чем на новостройки, а в сегменте первичной недвижимости будет лидировать семейная ипотека, круг участников которой с 1 июля был расширен на семьи с одним ребенком при сохранении действующих ранее высоких лимитов на стоимость жилья.Ипотека традиционно считается отличником по просрочке среди других видов розничного кредитования - доля просроченной задолженности не превышает 1%, напомнил Сараев. "Однако на горизонте 2-3 лет возможно некоторое увеличение объемов просроченной задолженности, при этом в относительном выражении ее доля по-прежнему будет оставаться низкой", - заключил аналитик.
https://realty.ria.ru/20210922/ipoteka-1751239954.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, ипотека, россия
04:13 23.09.2021 (обновлено: 05:16 23.09.2021)
Экономист спрогнозировал рекорд в выдаче ипотеки в России в этом году
Экономист Сараев: российские банки в 2021 году поставят рекорд по ипотечному кредитованию
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 триллиона рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА
" Александр Сараев.
По данным ЦБ РФ
, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.
"Несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021 года, ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года - выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей", - поделился прогнозом Сараев в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".
Тем не менее, темпы роста ипотеки будут замедляться, на что повлияет сокращение базы новых платежеспособных заемщиков, сокращение лимитов на стоимость жилья по основной льготной госпрограмме, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне последовательного ужесточения денежно-кредитной политики, уточнил Сараев.
При этом, по его словам, драйвером роста ипотеки во втором полугодии текущего года будет вторичное жилье, цены на которое растут менее активно, чем на новостройки, а в сегменте первичной недвижимости будет лидировать семейная ипотека, круг участников которой с 1 июля был расширен на семьи с одним ребенком при сохранении действующих ранее высоких лимитов на стоимость жилья.
Ипотека традиционно считается отличником по просрочке среди других видов розничного кредитования - доля просроченной задолженности не превышает 1%, напомнил Сараев. "Однако на горизонте 2-3 лет возможно некоторое увеличение объемов просроченной задолженности, при этом в относительном выражении ее доля по-прежнему будет оставаться низкой", - заключил аналитик.