https://ria.ru/20210923/integratsiya-1751507240.html

Глава МИД Белоруссии назвал союзные программы по интеграции взаимовыгодными

Глава МИД Белоруссии назвал союзные программы по интеграции взаимовыгодными - РИА Новости, 23.09.2021

Глава МИД Белоруссии назвал союзные программы по интеграции взаимовыгодными

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что одобренные союзные программы по развитию белорусско-российской экономической интеграции выгодны... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:56

2021-09-23T17:56

2021-09-23T17:56

союзное государство

в мире

белоруссия

владимир макей

михаил мишустин

россия

роман головченко

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что одобренные союзные программы по развитию белорусско-российской экономической интеграции выгодны обеим странам.Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии."Самое главное, мы видим, это принесет пользу людям и обществу, экономикам стран. От этого выиграют оба государства", - сказал Макей журналистам в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.Он отметил, что "сейчас на основании этих 28 союзных программ будут разрабатываться конкретные планы по их реализации, которые, действительно, позволят нам весьма активно продвинуться (вперед – ред.) в дальнейшей интеграции в различных сферах экономики". "Предусмотрена выработка согласованной политики в сфере промышленности, сельского хозяйства, налоговой, таможенной сферах - все это будет способствовать взаимному сближению наших государств", - подчеркнул министр.По его словам, в каждой программе предусмотрены конкретные сроки, "достаточно жесткие". "Этого тоже требует время. Нельзя сегодня сидеть и ждать, что на нас свалится манна небесная... Надо действовать очень быстро, оперативно, исходя из требований времени и ситуации", - добавил Макей.

https://ria.ru/20210912/peskov-1749780527.html

https://ria.ru/20210911/sotrudnichestvo-1749584066.html

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в мире, белоруссия, владимир макей , михаил мишустин, россия, роман головченко