Глава МИД Белоруссии назвал союзные программы по интеграции взаимовыгодными
Глава МИД Белоруссии Макей: от союзных программ по интеграции выиграют оба государства
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ООН, 23 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что одобренные союзные программы по развитию белорусско-российской экономической интеграции выгодны обеим странам.
Главы правительств РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко 10 сентября провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление российско-белорусской интеграции в различных отраслях экономики. По словам белорусского премьера, программы разноскоростные, в некоторых из них мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года. Головченко позже уточнил, что союзные программы могут быть еще более детализированы после их утверждения президентами России и Белоруссии.
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"Самое главное, мы видим, это принесет пользу людям и обществу, экономикам стран. От этого выиграют оба государства", - сказал Макей журналистам в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.
Он отметил, что "сейчас на основании этих 28 союзных программ будут разрабатываться конкретные планы по их реализации, которые, действительно, позволят нам весьма активно продвинуться (вперед – ред.) в дальнейшей интеграции в различных сферах экономики". "Предусмотрена выработка согласованной политики в сфере промышленности, сельского хозяйства, налоговой, таможенной сферах - все это будет способствовать взаимному сближению наших государств", - подчеркнул министр.
По его словам, в каждой программе предусмотрены конкретные сроки, "достаточно жесткие". "Этого тоже требует время. Нельзя сегодня сидеть и ждать, что на нас свалится манна небесная... Надо действовать очень быстро, оперативно, исходя из требований времени и ситуации", - добавил Макей.
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