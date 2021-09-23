https://ria.ru/20210923/innopolis-1751535263.html
В Иннополисе разрешат полностью беспилотное такси
В Иннополисе разрешат полностью беспилотное такси - РИА Новости, 23.09.2021
В Иннополисе разрешат полностью беспилотное такси
Внедрение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в городе Иннополисе позволит выполнять полностью беспилотные поездки такси, что будет... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T21:27
2021-09-23T21:27
2021-09-23T21:27
республика татарстан
технологии
иннополис (татарстан)
россия
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Внедрение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в городе Иннополисе позволит выполнять полностью беспилотные поездки такси, что будет способствовать созданию национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.Депутаты Госсовета Татарстана в четверг поддержали предложение правительства республики по установлению в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. В рамках такого режима планируется создать экспериментальную площадку со снятием всех правовых ограничений для внедрения новых технологий в сфере высокотехнологичного транспорта. В случае принятия положительного решения правительством России Иннополис может стать первой в России и Европе территорией без правовых ограничений в сфере цифровых инноваций.Эксперимент по тестированию беспилотного такси компании "Яндекс" был запущен в Иннополисе в 2018 году. Сегодня в городе курсируют восемь легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. За три года беспилотные такси "Яндекса" совершили более 21 тысячи поездок в Иннополисе, не допустив ни одного ДТП."Благодаря совместной работе мэрии Иннополиса и команды проекта беспилотных технологий "Яндекса" трехлетний эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей уже можно считать успешным. Внедрение экспериментального правового режима позволит перевести сервис на следующий уровень и выполнять поездки в Иннополисе вообще без сопровождающего сотрудника в салоне", - сказал Шайхутдинов журналистам.Важнейшим результатом внедрения такого режима, по словам вице-премьера Татарстана, станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет России.Программу запуска полностью беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания "Яндекс" и министерство экономического развития РФ. Решение об установлении экспериментального правового режима принимается правительством РФ в виде программы, в которой определяются условия, срок действия (3 года с возможностью продления на 1 год) и территория (регион или город), на которой устанавливается спецрежим.
https://ria.ru/20210923/tatarstan-1751512631.html
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РИА Новости
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технологии, иннополис (татарстан), россия
В Иннополисе разрешат полностью беспилотное такси
Экспериментальный правовой режим в Иннополисе разрешит полностью беспилотное такси
КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости.
Внедрение экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в городе Иннополисе
позволит выполнять полностью беспилотные поездки такси, что будет способствовать созданию национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, заявил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов
.
Депутаты Госсовета Татарстана в четверг поддержали предложение правительства республики по установлению в Иннополисе экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотников. В рамках такого режима планируется создать экспериментальную площадку со снятием всех правовых ограничений для внедрения новых технологий в сфере высокотехнологичного транспорта. В случае принятия положительного решения правительством России
Иннополис может стать первой в России и Европе
территорией без правовых ограничений в сфере цифровых инноваций.
Эксперимент по тестированию беспилотного такси компании "Яндекс" был запущен в Иннополисе в 2018 году. Сегодня в городе курсируют восемь легковых автомобилей с водителями-испытателями, которые, в соответствии с действующим законодательством, не управляют машиной напрямую, но следят за ходом поездки с переднего пассажирского сиденья. За три года беспилотные такси "Яндекса
" совершили более 21 тысячи поездок в Иннополисе, не допустив ни одного ДТП.
"Благодаря совместной работе мэрии Иннополиса и команды проекта беспилотных технологий "Яндекса" трехлетний эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей уже можно считать успешным. Внедрение экспериментального правового режима позволит перевести сервис на следующий уровень и выполнять поездки в Иннополисе вообще без сопровождающего сотрудника в салоне", - сказал Шайхутдинов журналистам.
Важнейшим результатом внедрения такого режима, по словам вице-премьера Татарстана, станет создание национальной платформы управления беспилотными транспортными средствами, а также формирование новых рынков в этой области и накопление научного потенциала, связанного с разработкой алгоритмов и киберфизических систем, обеспечивающих технологический суверенитет России.
Программу запуска полностью беспилотного такси на территории Иннополиса разработали совместно компания "Яндекс" и министерство экономического развития РФ. Решение об установлении экспериментального правового режима принимается правительством РФ в виде программы, в которой определяются условия, срок действия (3 года с возможностью продления на 1 год) и территория (регион или город), на которой устанавливается спецрежим.