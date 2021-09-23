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Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта
Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта - РИА Новости, 23.09.2021
Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта
Вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда. Об этом в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T16:00
2021-09-23T16:08
общество
игорь кочанов
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда. Об этом в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Литвякова.По словам медика, острая форма заболевания зачастую проявляется в виде слабости, одышки и холодного пота, которые сопровождают постепенно нарастающую боль в области сердца. Смена положения тела и прием анальгетиков в таких случаях не помогают, добавила она.Однако существуют нетипичные симптомы острого инфаркта. К ним специалист отнесла "астматическую форму", проявляющуюся в виде сухого кашля, ощущения удушья и сдавленности в грудине.Спазмы, изжога, вздутие и напряжение мышц живота также могут говорить о развитии недуга, подчеркнула врач.Кроме того, в перечень нехарактерных признаков она включила боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти.Ранее заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов рассказал, что появление непривычного чувства жжения или дискомфорта в груди при ходьбе может быть предвестником скорого инфаркта миокарда.
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общество, игорь кочанов
16:00 23.09.2021 (обновлено: 16:08 23.09.2021)
 
Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта

Кардиолог Литвякова: изжога и боль в нижней челюсти могут быть признаками острого инфаркта

© Depositphotos / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда. Об этом в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Литвякова.
По словам медика, острая форма заболевания зачастую проявляется в виде слабости, одышки и холодного пота, которые сопровождают постепенно нарастающую боль в области сердца. Смена положения тела и прием анальгетиков в таких случаях не помогают, добавила она.
Однако существуют нетипичные симптомы острого инфаркта. К ним специалист отнесла "астматическую форму", проявляющуюся в виде сухого кашля, ощущения удушья и сдавленности в грудине.
Спазмы, изжога, вздутие и напряжение мышц живота также могут говорить о развитии недуга, подчеркнула врач.
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Кроме того, в перечень нехарактерных признаков она включила боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти.
Ранее заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов рассказал, что появление непривычного чувства жжения или дискомфорта в груди при ходьбе может быть предвестником скорого инфаркта миокарда.
 
ОбществоИгорь Кочанов
 
 
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