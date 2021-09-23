https://ria.ru/20210923/infarkt-1751476231.html

Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта

Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта - РИА Новости, 23.09.2021

Кардиолог перечислила нетипичные симптомы острого инфаркта

Вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда. Об этом в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:00

2021-09-23T16:00

2021-09-23T16:08

общество

игорь кочанов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Вздутие и боль в животе могут сигнализировать о развитии острого инфаркта миокарда. Об этом в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Ирина Литвякова.По словам медика, острая форма заболевания зачастую проявляется в виде слабости, одышки и холодного пота, которые сопровождают постепенно нарастающую боль в области сердца. Смена положения тела и прием анальгетиков в таких случаях не помогают, добавила она.Однако существуют нетипичные симптомы острого инфаркта. К ним специалист отнесла "астматическую форму", проявляющуюся в виде сухого кашля, ощущения удушья и сдавленности в грудине.Спазмы, изжога, вздутие и напряжение мышц живота также могут говорить о развитии недуга, подчеркнула врач.Кроме того, в перечень нехарактерных признаков она включила боли в области грудного отдела позвоночника и нижней челюсти.Ранее заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ имени И. И. Мечникова Игорь Кочанов рассказал, что появление непривычного чувства жжения или дискомфорта в груди при ходьбе может быть предвестником скорого инфаркта миокарда.

https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, игорь кочанов