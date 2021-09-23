https://ria.ru/20210923/igry-1751309125.html
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями - РИА Новости, 23.09.2021
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями
Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:47
2021-09-23T02:47
2021-09-23T03:58
туризм
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италия
монтана
сирия
камбоджа
новости - туризм
компьютерные игры
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News."В последнее время возможность путешествовать ограничена. И все же можно посещать разные города и страны. В этом помогут фильмы, фотографии и, конечно, онлайн-игры, которые не только переносят в известные места, но и позволяют нам исследовать их и взаимодействовать с другими игроками", — пишет издание.Посмотреть на храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, например, можно в игре "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Чтобы перенестись в американский штат Монтана с его впечатляющими горами, пасторальными долинами и реками, достаточно зайти в Far Cry 5. По словам экспертов, создатели вдохновлялись в первую очередь всемирно известными национальными парками Глейшер и Йеллоустон.Еще одна игра — Assassin's Creed — отправит в настоящее кругосветное путешествие. Участники побывают в древнем Мемфисе, Сирии, Египте, средневековой итальянской деревне Сан-Джиминьяно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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достопримечательности, италия, монтана, сирия, камбоджа, новости - туризм, компьютерные игры, отдых, геймеры, туристы, туризм, киберспорт
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает
Travel Daily News.
"В последнее время возможность путешествовать ограничена. И все же можно посещать разные города и страны. В этом помогут фильмы, фотографии и, конечно, онлайн-игры, которые не только переносят в известные места, но и позволяют нам исследовать их и взаимодействовать с другими игроками", — пишет издание.
Посмотреть на храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, например, можно в игре "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Чтобы перенестись в американский штат Монтана с его впечатляющими горами, пасторальными долинами и реками, достаточно зайти в Far Cry 5. По словам экспертов, создатели вдохновлялись в первую очередь всемирно известными национальными парками Глейшер и Йеллоустон.
Еще одна игра — Assassin's Creed — отправит в настоящее кругосветное путешествие. Участники побывают в древнем Мемфисе, Сирии, Египте, средневековой итальянской деревне Сан-Джиминьяно.