https://ria.ru/20210923/igry-1751309125.html

Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями

Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями - РИА Новости, 23.09.2021

Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями

Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T02:47

2021-09-23T02:47

2021-09-23T03:58

туризм

достопримечательности

италия

монтана

сирия

камбоджа

новости - туризм

компьютерные игры

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News."В последнее время возможность путешествовать ограничена. И все же можно посещать разные города и страны. В этом помогут фильмы, фотографии и, конечно, онлайн-игры, которые не только переносят в известные места, но и позволяют нам исследовать их и взаимодействовать с другими игроками", — пишет издание.Посмотреть на храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, например, можно в игре "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Чтобы перенестись в американский штат Монтана с его впечатляющими горами, пасторальными долинами и реками, достаточно зайти в Far Cry 5. По словам экспертов, создатели вдохновлялись в первую очередь всемирно известными национальными парками Глейшер и Йеллоустон.Еще одна игра — Assassin's Creed — отправит в настоящее кругосветное путешествие. Участники побывают в древнем Мемфисе, Сирии, Египте, средневековой итальянской деревне Сан-Джиминьяно.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

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монтана

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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