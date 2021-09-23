Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210923/igry-1751309125.html
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями - РИА Новости, 23.09.2021
Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями
Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T02:47
2021-09-23T03:58
туризм
достопримечательности
италия
монтана
сирия
камбоджа
новости - туризм
компьютерные игры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170935_0:41:3078:1772_1920x0_80_0_0_74e9a88030a81e2ab68ae0a103588ab8.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News."В последнее время возможность путешествовать ограничена. И все же можно посещать разные города и страны. В этом помогут фильмы, фотографии и, конечно, онлайн-игры, которые не только переносят в известные места, но и позволяют нам исследовать их и взаимодействовать с другими игроками", — пишет издание.Посмотреть на храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, например, можно в игре "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Чтобы перенестись в американский штат Монтана с его впечатляющими горами, пасторальными долинами и реками, достаточно зайти в Far Cry 5. По словам экспертов, создатели вдохновлялись в первую очередь всемирно известными национальными парками Глейшер и Йеллоустон.Еще одна игра — Assassin's Creed — отправит в настоящее кругосветное путешествие. Участники побывают в древнем Мемфисе, Сирии, Египте, средневековой итальянской деревне Сан-Джиминьяно.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
италия
монтана
сирия
камбоджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747170935_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_e8dbeb8746a7fd852ac7a3b98c885eef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
достопримечательности, италия, монтана, сирия, камбоджа, новости - туризм, компьютерные игры, отдых, геймеры, туристы, туризм, киберспорт
02:47 23.09.2021 (обновлено: 03:58 23.09.2021)
 

Названы онлайн-игры, вдохновленные туристическими достопримечательностями

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКиберспорт
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эксперты составили список компьютерных игр, созданных на основе реальных туристических достопримечательностей всего мира, сообщает Travel Daily News.
"В последнее время возможность путешествовать ограничена. И все же можно посещать разные города и страны. В этом помогут фильмы, фотографии и, конечно, онлайн-игры, которые не только переносят в известные места, но и позволяют нам исследовать их и взаимодействовать с другими игроками", — пишет издание.
Посмотреть на храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже, например, можно в игре "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Чтобы перенестись в американский штат Монтана с его впечатляющими горами, пасторальными долинами и реками, достаточно зайти в Far Cry 5. По словам экспертов, создатели вдохновлялись в первую очередь всемирно известными национальными парками Глейшер и Йеллоустон.
Еще одна игра — Assassin's Creed — отправит в настоящее кругосветное путешествие. Участники побывают в древнем Мемфисе, Сирии, Египте, средневековой итальянской деревне Сан-Джиминьяно.
Туристы перед снорклингом на побережье Красного моря в Хургаде - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 08:00Туризм
Новые рейсы в Египет: когда наконец подешевеют туры на Красное море
 
ТуризмДостопримечательностиИталияМонтанаСирияКамбоджаНовости - ТуризмКомпьютерные игрыОтдыхгеймерытуристыТуризмКиберспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:36В S7 объявили название нового лоукостера
13:34В Красноярске задержали группировку скинхедов
13:32Чубайс назвал развитие морской ветроэнергетики в России своей мечтой
13:32Российские пятидесятники исключили пастора за нарушение этики
13:29Официальный курс евро на пятницу снизился на 28 копеек
13:25Семьи погибших при падении Ан-26 под Хабаровском получат по миллиону рублей
13:21Епископ назвал победу КПРФ на участке в Музее истории ГУЛАГа грустной
13:21Минздрав получил документы на регистрацию вакцины для подростков
13:20Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
13:20Симоньян заявила, что польщена попаданием под новые санкции США
13:16Источник: российская делегация в ПАСЕ примет участие в сессии дистанционно
13:14В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
13:13Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
13:09Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России
13:08Мусульмане поссорились из-за муфтиятов на Кавказе
13:07Спасатели добирались до места крушения Ан-26 больше пяти часов
13:06Студент тюменского колледжа попытался пронести страйкбольное оружие в чехле
13:06В России разрабатывают новый закон о миграции
13:00На Украине произошло землетрясение
12:56Нобелевский комитет объявил о дистанционном вручении наград из-за COVID-19
Лента новостейМолния