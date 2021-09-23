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Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы
Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы - РИА Новости, 23.09.2021
Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы
Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T11:51
2021-09-23T11:51
2021-09-23T11:51
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
единая россия
госдума рф
игорь бабушкин
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации главы региона."Игорь Бабушкин подписал отказ от мандата депутата думы Астраханской области. Возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в областной парламент глава региона принял решение продолжить работу в качестве губернатора Астраханской области", - сказал собеседник агентства.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти.По итогам выборов в областную думу больше всего голосов набрала партия "Единая Россия" – 46,76%. На втором месте - КПРФ с результатом в 18,23%. На третьем – "Справедливая Россия - За правду" с 16,28%. Также 5-процентный барьер сумели преодолеть "Новые люди" (5,92%) и ЛДПР (5,25%). Кроме того, в состав облдумы нового созыва вошли представители "Родины" и Партии пенсионеров.
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РИА Новости
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политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, игорь бабушкин, россия
Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы
Губернатор Астраханской области Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы