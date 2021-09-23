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Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы

Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы - РИА Новости, 23.09.2021

Астраханский губернатор отказался от мандата депутата областной думы

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T11:51

2021-09-23T11:51

2021-09-23T11:51

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

единая россия

госдума рф

игорь бабушкин

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский губернатор Игорь Бабушкин отказался от мандата депутата областной думы, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации главы региона."Игорь Бабушкин подписал отказ от мандата депутата думы Астраханской области. Возглавивший партийный список "Единой России" на выборах в областной парламент глава региона принял решение продолжить работу в качестве губернатора Астраханской области", - сказал собеседник агентства.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Астраханской областной думы, а также Госдумы России и ряда представителей муниципальных органов власти.По итогам выборов в областную думу больше всего голосов набрала партия "Единая Россия" – 46,76%. На втором месте - КПРФ с результатом в 18,23%. На третьем – "Справедливая Россия - За правду" с 16,28%. Также 5-процентный барьер сумели преодолеть "Новые люди" (5,92%) и ЛДПР (5,25%). Кроме того, в состав облдумы нового созыва вошли представители "Родины" и Партии пенсионеров.

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, игорь бабушкин, россия