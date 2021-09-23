https://ria.ru/20210923/gubernator-1751414446.html

Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021

Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:25

2021-09-23T10:25

2021-09-23T10:34

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

алексей текслер

челябинская область

лдпр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.Текслер возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ."Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - говорится в сообщении.По итогам выборов в Госдуму в Челябинской области "Единая Россия" набрала 34,31%, КПРФ – 19,69%, "Справедливая Россия — За правду" – 17,25%, ЛДПР – 7,83%, "Новые люди" – 8,3%. Голосование проходило 17-19 сентября.

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, алексей текслер, челябинская область, лдпр