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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
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Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:25
2021-09-23T10:34
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
алексей текслер
челябинская область
лдпр
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.Текслер возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ."Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - говорится в сообщении.По итогам выборов в Госдуму в Челябинской области "Единая Россия" набрала 34,31%, КПРФ – 19,69%, "Справедливая Россия — За правду" – 17,25%, ЛДПР – 7,83%, "Новые люди" – 8,3%. Голосование проходило 17-19 сентября.
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политика, единая россия, госдума рф, алексей текслер, челябинская область, лдпр
10:25 23.09.2021 (обновлено: 10:34 23.09.2021)
 
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы

Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.
Текслер возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ.
"Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - говорится в сообщении.
По итогам выборов в Госдуму в Челябинской области "Единая Россия" набрала 34,31%, КПРФ – 19,69%, "Справедливая Россия — За правду" – 17,25%, ЛДПР – 7,83%, "Новые люди" – 8,3%. Голосование проходило 17-19 сентября.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФАлексей ТекслерЧелябинская областьЛДПР
 
 
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