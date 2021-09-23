https://ria.ru/20210923/gubernator-1751414446.html
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:25
2021-09-23T10:25
2021-09-23T10:34
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
алексей текслер
челябинская область
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_e5f1e3ea91f85d6b23a3ad154a5d01b4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.Текслер возглавлял региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму РФ."Текслер отказался от мандата депутата Государственной думы нового созыва. Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ", - говорится в сообщении.По итогам выборов в Госдуму в Челябинской области "Единая Россия" набрала 34,31%, КПРФ – 19,69%, "Справедливая Россия — За правду" – 17,25%, ЛДПР – 7,83%, "Новые люди" – 8,3%. Голосование проходило 17-19 сентября.
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735417775_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e845d7a660c3c931fb627966036383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, алексей текслер, челябинская область, лдпр
10:25 23.09.2021 (обновлено: 10:34 23.09.2021)
Челябинский губернатор отказался от мандата депутата Госдумы
Челябинский губернатор Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы