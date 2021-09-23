https://ria.ru/20210923/gosduma-1751504478.html
Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму
Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021
Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму
Лидер региональной группы в списке "Единой России", главный врач краевой больницы Владимир Порханов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщается на... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T17:39
2021-09-23T17:39
2021-09-23T17:39
выборы в государственную думу
политика
краснодарский край
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госдума рф
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Лидер региональной группы в списке "Единой России", главный врач краевой больницы Владимир Порханов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщается на сайте краснодарского регионального отделения "Единой России".Владимир Порханов - главный врач клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского минздрава Кубани, академик РАН, депутат регионального Заксобрания, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и рядом других наград. На минувших выборах в Госдуму Порханов возглавил партийный список "Единой России" в региональной группе 48."Главврач НИИ-ККБ 1 имени Очаповского написал заявление в региональном исполкоме "Единой России. Владимир Порханов принял решение продолжить работу в региональном парламенте и в научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице", - сообщается на сайте отделения.В парторганизации агентству уточнили, что Порханов написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы.На минувших парламентских выборах "Единая Россия" на Кубани набрала 60,98% голосов по партспискам, победив также во всех восьми одномандатных избирательных округах.
https://ria.ru/20210923/krasnodar-1751426882.html
https://ria.ru/20210726/protsenko-1742907750.html
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политика, краснодарский край, единая россия, госдума рф, здоровье - общество
Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму
Главврач краснодарской краевой больницы Порханов отказался от мандата депутата Госдумы