https://ria.ru/20210923/gosduma-1751504478.html

Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму

Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму - РИА Новости, 23.09.2021

Главврач краснодарской краевой больницы отказался от перехода в Госдуму

Лидер региональной группы в списке "Единой России", главный врач краевой больницы Владимир Порханов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщается на... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T17:39

2021-09-23T17:39

2021-09-23T17:39

выборы в государственную думу

политика

краснодарский край

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

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КРАСНОДАР, 23 сен – РИА Новости. Лидер региональной группы в списке "Единой России", главный врач краевой больницы Владимир Порханов отказался от мандата депутата Госдумы РФ, сообщается на сайте краснодарского регионального отделения "Единой России".Владимир Порханов - главный врач клинической больницы №1 имени профессора С.В. Очаповского минздрава Кубани, академик РАН, депутат регионального Заксобрания, награждён орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и рядом других наград. На минувших выборах в Госдуму Порханов возглавил партийный список "Единой России" в региональной группе 48."Главврач НИИ-ККБ 1 имени Очаповского написал заявление в региональном исполкоме "Единой России. Владимир Порханов принял решение продолжить работу в региональном парламенте и в научно-исследовательском институте - Краевой клинической больнице", - сообщается на сайте отделения.В парторганизации агентству уточнили, что Порханов написал заявление об отказе от мандата депутата Госдумы.На минувших парламентских выборах "Единая Россия" на Кубани набрала 60,98% голосов по партспискам, победив также во всех восьми одномандатных избирательных округах.

https://ria.ru/20210923/krasnodar-1751426882.html

https://ria.ru/20210726/protsenko-1742907750.html

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политика, краснодарский край, единая россия, госдума рф, здоровье - общество