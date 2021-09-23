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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210923/gosduma-1751472946.html
Жуков возглавил группу по организации первого заседания новой Госдумы
Жуков возглавил группу по организации первого заседания новой Госдумы - РИА Новости, 23.09.2021
Жуков возглавил группу по организации первого заседания новой Госдумы
Глава комитета по региональной политике Госдумы и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил РИА Новости, что под руководством вице-спикера нижней палаты... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T15:29
2021-09-23T15:35
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
александр жуков
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глава комитета по региональной политике Госдумы и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил РИА Новости, что под руководством вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова начала работу временная группа по организации первого заседания ГД нового созыва.Ранее спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового - VIII созыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента.По словам Харитонова, Жуков возглавил группу.Ранее сообщалось, что от партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от партии "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартунг, от ЛДПР Василий Власов, от партии "Новые люди" Владислав Даванков.Она подготовит проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва. Так, в соответствии с регламентом, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Госдумы.Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, александр жуков, россия
15:29 23.09.2021 (обновлено: 15:35 23.09.2021)
 
Жуков возглавил группу по организации первого заседания новой Госдумы

Депутат Харитонов: Жуков возглавил группу по организации первого заседания новой Госдумы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глава комитета по региональной политике Госдумы и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил РИА Новости, что под руководством вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова начала работу временная группа по организации первого заседания ГД нового созыва.
Ранее спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение об образовании временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы нового - VIII созыва, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
По словам Харитонова, Жуков возглавил группу.
"От КПРФ в ней работают Николай Коломейцев и Николай Иванович Осадчий, от "Единой России" человек семь. Рабочая группа уже работает. Отрабатывает регламент: когда, что, во сколько, где (будет)… Не знаю, закончит ли она работать до онлайн-встречи с президентом (РФ Владимиром Путиным - ред.)", - заявил он.
Ранее сообщалось, что от партии "Единая Россия" в состав группы вошли Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев и Ольга Тимофеева; от партии "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартунг, от ЛДПР Василий Власов, от партии "Новые люди" Владислав Даванков.
Она подготовит проекты постановлений Государственной Думы и другие документы, связанные с началом работы ГД восьмого созыва. Так, в соответствии с регламентом, временная рабочая группа утвердит схему размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, временной комиссии по регламенту и временного секретариата Госдумы.
Согласно данным ЦИК, "ЕР" по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
 
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