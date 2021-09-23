https://ria.ru/20210923/golosovanie-1751433798.html

Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться

Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться - РИА Новости, 23.09.2021

Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться

Электронное голосование может меняться только для совершенствования технических моментов, само голосование будет только расширяться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T12:03

2021-09-23T12:03

2021-09-23T12:11

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

андрей клишас

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Электронное голосование может меняться только для совершенствования технических моментов, само голосование будет только расширяться, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Электронное голосование - это будущее избирательной системы, то, что практика применения электронного голосования будет расширяться, у меня сомнений нет", - сказал он.Вместе с тем, по словам главы комитета, процедуру можно и нужно совершенствовать, чтобы повысить доверие общества к новым избирательным технологиям. "Технология голосования должна быть понятна всем акторам политического процесса и наблюдателям, но речь идет о совершенствовании именно технических процессов", - заявил Клишас.

https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы в государственную думу, андрей клишас, совет федерации рф