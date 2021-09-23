https://ria.ru/20210923/golosovanie-1751433798.html
Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться
Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться - РИА Новости, 23.09.2021
Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться
Электронное голосование может меняться только для совершенствования технических моментов, само голосование будет только расширяться, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T12:03
2021-09-23T12:03
2021-09-23T12:11
выборы в государственную думу
политика
выборы в государственную думу
андрей клишас
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Электронное голосование может меняться только для совершенствования технических моментов, само голосование будет только расширяться, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Электронное голосование - это будущее избирательной системы, то, что практика применения электронного голосования будет расширяться, у меня сомнений нет", - сказал он.Вместе с тем, по словам главы комитета, процедуру можно и нужно совершенствовать, чтобы повысить доверие общества к новым избирательным технологиям. "Технология голосования должна быть понятна всем акторам политического процесса и наблюдателям, но речь идет о совершенствовании именно технических процессов", - заявил Клишас.
https://ria.ru/20210922/golosovanie-1751303375.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_25ddee570f9423d8c19d99b15a6e83a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, выборы в государственную думу, андрей клишас, совет федерации рф
12:03 23.09.2021 (обновлено: 12:11 23.09.2021)
Клишас заявил, что электронное голосование будет расширяться
Сенатор Клишас: электронное голосование будет только расширяться