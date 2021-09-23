https://ria.ru/20210923/golf-1751542010.html

Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей

Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей - РИА Новости, 23.09.2021

Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей

Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T23:25

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висконсин

гарри поттер

том фелтон

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Звезду "Гарри Поттера" увезли с мероприятия на носилках

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online.Уточняется, что окружавшие актера люди заметили, что у Фелтона болезненный вид. Его пришлось взять под руки. Артисту оказали первую помощь, после чего уложили на носилки и увезли для дальнейшего лечения.Причины произошедшего не уточняются.Происшествие случилось в штате Висконсин, где Фелтон принимал участие в соревновании по гольфу для знаменитостей.Сам актер никак не комментировал свое состояние.Фелтон сыграл роль Драко Малфоя в кинофраншизе Гарри Поттер, основанной на книгах Джоан Роулинг. Ему было 14, когда вышел первый фильм из серии с его участием.

https://ria.ru/20210416/makkrori-1728645954.html

висконсин

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висконсин, гарри поттер, том фелтон