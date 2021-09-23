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Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей - РИА Новости, 23.09.2021
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:25
2021-09-23T23:29
висконсин
гарри поттер
том фелтон
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Звезду "Гарри Поттера" увезли с мероприятия на носилках
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online.Уточняется, что окружавшие актера люди заметили, что у Фелтона болезненный вид. Его пришлось взять под руки. Артисту оказали первую помощь, после чего уложили на носилки и увезли для дальнейшего лечения.Причины произошедшего не уточняются.Происшествие случилось в штате Висконсин, где Фелтон принимал участие в соревновании по гольфу для знаменитостей.Сам актер никак не комментировал свое состояние.Фелтон сыграл роль Драко Малфоя в кинофраншизе Гарри Поттер, основанной на книгах Джоан Роулинг. Ему было 14, когда вышел первый фильм из серии с его участием.
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висконсин, гарри поттер, том фелтон
23:25 23.09.2021 (обновлено: 23:29 23.09.2021)
 
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей

Актеру Тому Фелтону стало плохо во время игры в гольф

© AP Photo / Invision/Taylor JewellБританский актер Том Фэлтон
Британский актер Том Фэлтон - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Invision/Taylor Jewell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online.
Уточняется, что окружавшие актера люди заметили, что у Фелтона болезненный вид. Его пришлось взять под руки. Артисту оказали первую помощь, после чего уложили на носилки и увезли для дальнейшего лечения.
Причины произошедшего не уточняются.
Происшествие случилось в штате Висконсин, где Фелтон принимал участие в соревновании по гольфу для знаменитостей.
Сам актер никак не комментировал свое состояние.
Фелтон сыграл роль Драко Малфоя в кинофраншизе Гарри Поттер, основанной на книгах Джоан Роулинг. Ему было 14, когда вышел первый фильм из серии с его участием.
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ВисконсинГарри ПоттерТом Фелтон
 
 
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