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Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей - РИА Новости, 23.09.2021
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T23:25
2021-09-23T23:25
2021-09-23T23:29
висконсин
гарри поттер
том фелтон
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Звезду "Гарри Поттера" увезли с мероприятия на носилках
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Актеру Тому Фелтону внезапно стало плохо во время игры в гольф. Об этом сообщила британская газета Mail Online.Уточняется, что окружавшие актера люди заметили, что у Фелтона болезненный вид. Его пришлось взять под руки. Артисту оказали первую помощь, после чего уложили на носилки и увезли для дальнейшего лечения.Причины произошедшего не уточняются.Происшествие случилось в штате Висконсин, где Фелтон принимал участие в соревновании по гольфу для знаменитостей.Сам актер никак не комментировал свое состояние.Фелтон сыграл роль Драко Малфоя в кинофраншизе Гарри Поттер, основанной на книгах Джоан Роулинг. Ему было 14, когда вышел первый фильм из серии с его участием.
https://ria.ru/20210416/makkrori-1728645954.html
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висконсин, гарри поттер, том фелтон
23:25 23.09.2021 (обновлено: 23:29 23.09.2021)
Звезде "Гарри Поттера" понадобилась экстренная помощь врачей
Актеру Тому Фелтону стало плохо во время игры в гольф