https://ria.ru/20210923/glaza-1751389126.html

Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду

Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду - РИА Новости, 23.09.2021

Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду

Как глаза реагируют на ОРВИ и как можно облегчить их состояние, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T04:25

2021-09-23T04:25

2021-09-23T04:25

общество

здоровье

россия

ирина лещенко

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как глаза реагируют на ОРВИ и как можно облегчить их состояние, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Она отметила, что нередко классические симптомы болезни — заложенность носа, боль в горле, насморк, головная боль, — сопровождаются болью в глазах.По ее словам, этот внешний признак болезни связан с тем, что увеличивается слезоотделение."В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего", — уточнила Лещенко.Если ощущается сухость в глазах, продолжила она, можно воспользоваться увлажняющими каплями. Нагрузку на зрение при таком состоянии нужно уменьшить: планшетами и другими гаджетами лучше не пользоваться, а информацию стараться воспринимать на слух.При гриппе и других ОРВИ, добавила Лещенко, страдают сосуды, в том числе сосуды глаз, поэтому на глазных яблоках могут появляться кровоизлияния. Офтальмолог рассказала, как следует это воспринимать.В таких случаях, отметила врач, нужно следить, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество витаминов, в том числе витамина С.

https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html

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общество, здоровье, россия, ирина лещенко