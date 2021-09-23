https://ria.ru/20210923/glaza-1751389126.html
Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду - РИА Новости, 23.09.2021
Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
Как глаза реагируют на ОРВИ и как можно облегчить их состояние, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:25
2021-09-23T04:25
2021-09-23T04:25
общество
здоровье
россия
ирина лещенко
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Как глаза реагируют на ОРВИ и как можно облегчить их состояние, рассказала в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко.Она отметила, что нередко классические симптомы болезни — заложенность носа, боль в горле, насморк, головная боль, — сопровождаются болью в глазах.По ее словам, этот внешний признак болезни связан с тем, что увеличивается слезоотделение."В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего", — уточнила Лещенко.Если ощущается сухость в глазах, продолжила она, можно воспользоваться увлажняющими каплями. Нагрузку на зрение при таком состоянии нужно уменьшить: планшетами и другими гаджетами лучше не пользоваться, а информацию стараться воспринимать на слух.При гриппе и других ОРВИ, добавила Лещенко, страдают сосуды, в том числе сосуды глаз, поэтому на глазных яблоках могут появляться кровоизлияния. Офтальмолог рассказала, как следует это воспринимать.В таких случаях, отметила врач, нужно следить, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество витаминов, в том числе витамина С.
https://ria.ru/20210913/orvi-1749789763.html
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общество, здоровье, россия, ирина лещенко
Врач рассказала, почему глаза реагируют на простуду
Врач Лещенко: глаза всегда реагируют на простудное заболевание
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.
Как глаза реагируют на ОРВИ и как можно облегчить их состояние, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко
.
Она отметила, что нередко классические симптомы болезни — заложенность носа, боль в горле, насморк, головная боль, — сопровождаются болью в глазах.
"Фактически глаза всегда реагируют (на заболевание. — Прим. ред.), есть даже такое понятие "больные глаза". Вроде человек активен, делает какую-то работу, а ему говорят, что он не очень хорошо выглядит, у него "больные глаза". Это бывает довольно часто, появляется некий блеск. Он бывает, когда у человека достаточно тяжелое состояние, токсическое отравление или вирусное заболевание, температура повышается", — пояснила Лещенко.
По ее словам, этот внешний признак болезни связан с тем, что увеличивается слезоотделение.
"В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего", — уточнила Лещенко.
Если ощущается сухость в глазах, продолжила она, можно воспользоваться увлажняющими каплями. Нагрузку на зрение при таком состоянии нужно уменьшить: планшетами и другими гаджетами лучше не пользоваться, а информацию стараться воспринимать на слух.
При гриппе и других ОРВИ, добавила Лещенко, страдают сосуды, в том числе сосуды глаз, поэтому на глазных яблоках могут появляться кровоизлияния. Офтальмолог рассказала, как следует это воспринимать.
"Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само "рассосется". Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов", — объяснила Лещенко.
В таких случаях, отметила врач, нужно следить, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество витаминов, в том числе витамина С.