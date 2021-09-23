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Венгрия заключит с Газпромом контракт на 15 лет

Венгрия заключит с Газпромом контракт на 15 лет - РИА Новости, 24.09.2021

Венгрия заключит с Газпромом контракт на 15 лет

Будапешт 27 сентября ожидает прибытия председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-23T23:59

2021-09-23T23:59

2021-09-24T00:10

венгрия

газпром

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алексей миллер

петер сийярто

цены на нефть

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Будапешт 27 сентября ожидает прибытия председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа в Венгрию, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.По его словам, речь идет о контракте с "Газпромом" на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет."Начиная с 1 октября, соглашение сроком на 15 лет вступит в силу. В течение 15 лет 4,5 миллиарда кубических метров газа будут поставляться ежегодно двумя маршрутами: через Австрию и через Сербию. И мы очень довольны сотрудничеством с Россией в газовой сфере", - подчеркнул глава дипломатического ведомства Венгрии.

https://ria.ru/20210923/vaktsina-1751543464.html

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венгрия, газпром, в мире, алексей миллер, петер сийярто, цены на нефть, россия