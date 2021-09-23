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В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу - РИА Новости, 23.09.2021
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:59
2021-09-23T11:00
в мире
сша
союз 90/зеленые
москва
дмитрий песков
евросоюз
газпром
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".Бербок не раз высказывалась против реализации проекта "Северный поток 2" и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября."Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна:... (РФ - ред.) хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).По ее мнению, "пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде".По словам Бербок, правительство Германии выступало за "Северный поток 2", несмотря на "все сомнения, предупреждения и опасения". В результате сейчас Германия "находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений", заявила политик."Сигнал (Москве от Берлина - ред.) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам", - добавила Бербок.Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград на фоне исторически высоких цен на газ заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее требования госдепа США к "Газпрому" об увеличении поставок газа через Украину в Европу, отметив, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам. По его словам, к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок, "Газпром" же остается самым надежным гарантом поставок.Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости назвал нонсенсом заявления о том, что Россия через строительство "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210922/gaz-1751306365.html
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в мире, сша, союз 90/зеленые , москва, дмитрий песков, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия, анналена бербок
10:59 23.09.2021 (обновлено: 11:00 23.09.2021)
 
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу

Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Россию в сдерживании поставок газа в Европу

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolКандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок
Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".
Бербок не раз высказывалась против реализации проекта "Северный поток 2" и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября.
Объекты газопровода Ямал – Европа в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 14:58
Минэнерго Германии прокомментировало ситуацию с ценами на газ в Европе
"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна:... (РФ - ред.) хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
По ее мнению, "пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде".
По словам Бербок, правительство Германии выступало за "Северный поток 2", несмотря на "все сомнения, предупреждения и опасения". В результате сейчас Германия "находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений", заявила политик.
"Сигнал (Москве от Берлина - ред.) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам", - добавила Бербок.
Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 14:10
"Отморозить уши назло России". Поляки возмутились позиции властей по газу
Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград на фоне исторически высоких цен на газ заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее требования госдепа США к "Газпрому" об увеличении поставок газа через Украину в Европу, отметив, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам. По его словам, к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок, "Газпром" же остается самым надежным гарантом поставок.
Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости назвал нонсенсом заявления о том, что Россия через строительство "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
Вчера, 09:53
Британцы собрались "просить милостыню на русском" из-за ситуации с газом
 
В миреСШАСоюз 90/ЗеленыеМоскваДмитрий ПесковЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2РоссияАнналена Бербок
 
 
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