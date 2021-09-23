10:59 23.09.2021 (обновлено: 11:00 23.09.2021)
В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу
Кандидат в канцлеры Германии Бербок обвинила Россию в сдерживании поставок газа в Европу
© AP Photo / Markus Schreiber, PoolКандидат в канцлеры Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".
Бербок не раз высказывалась против реализации проекта "Северный поток 2" и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября.
"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна:... (РФ - ред.) хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
По ее мнению, "пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде".
По словам Бербок, правительство Германии выступало за "Северный поток 2", несмотря на "все сомнения, предупреждения и опасения". В результате сейчас Германия "находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений", заявила политик.
Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград на фоне исторически высоких цен на газ заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее требования госдепа США к "Газпрому" об увеличении поставок газа через Украину в Европу, отметив, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам. По его словам, к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок, "Газпром" же остается самым надежным гарантом поставок.
Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости назвал нонсенсом заявления о том, что Россия через строительство "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.