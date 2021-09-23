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В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу

В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу - РИА Новости, 23.09.2021

В Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Европу

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:59

2021-09-23T10:59

2021-09-23T11:00

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газпром

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок на фоне ситуации с ростом цен на газ обвинила власти РФ в стремлении путем "политического давления" быстрее получить оставшиеся разрешения по "Северному потоку 2".Бербок не раз высказывалась против реализации проекта "Северный поток 2" и неоднократно пыталась провести в бундестаге ФРГ проект об остановке строительства газопровода. Согласно соцопросу Politbarometer от 10 сентября, Бербок хотели бы видеть канцлером только 16% немцев. Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября."Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна:... (РФ - ред.) хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", - сказала Бербок в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).По ее мнению, "пострадавшими будут клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут или которым в крайнем случае придется даже сидеть в холоде".По словам Бербок, правительство Германии выступало за "Северный поток 2", несмотря на "все сомнения, предупреждения и опасения". В результате сейчас Германия "находится в ситуации шантажа, о котором было много предупреждений", заявила политик."Сигнал (Москве от Берлина - ред.) должен заключаться в том, что Россия должна выполнять свои обязательства и, как и в прошлом, поставлять достаточно газа по существующим трубопроводам", - добавила Бербок.Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград на фоне исторически высоких цен на газ заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранее требования госдепа США к "Газпрому" об увеличении поставок газа через Украину в Европу, отметив, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам. По его словам, к галопирующему росту цен на газ в Европе приводит спотовый рынок, "Газпром" же остается самым надежным гарантом поставок.Ранее источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости назвал нонсенсом заявления о том, что Россия через строительство "Северного потока 2" якобы влияет на цены на газ.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210922/gaz-1751306365.html

https://ria.ru/20210922/gaz-1751295964.html

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