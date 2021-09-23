Семья задержанного в Праге Франчетти наняла международную команду адвокатов
Адвокат Шварц: семья Франчетти наняла для его защиты международную команду юристов
© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
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ПРАГА, 23 сен – РИА Новости. Семья задержанного 12 сентября в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти теперь пользуется услугами международной команды адвокатов, сообщил в интервью Чешскому радио бывший адвокат Франчетти Ян Шварц.
"Честно скажу, я не знаю, наверное, порекомендовали друзья", - сказал Шварц, отвечая на вопрос о том, почему именно он первоначально был выбран адвокатом для Франчетти.
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Однако сотрудничество с задержанным россиянином для Шварца, по его словам, завершилось через несколько дней.
"Это случилось не потому, что что я что-то испортил. Просто знакомые семьи наняли (для защиты Франчетти) международную команду адвокатов", - сказал Шварц.
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В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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