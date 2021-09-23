https://ria.ru/20210923/forum-1751485371.html

Внедрение "цифры" в АПК обсудили на Forum.Digital Agro 2021

Внедрение "цифры" в АПК обсудили на Forum.Digital Agro 2021 - РИА Новости, 23.09.2021

Внедрение "цифры" в АПК обсудили на Forum.Digital Agro 2021

Двадцать второго сентября прошла III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021(18+). Мероприятие было организовано Фондом развития... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T16:25

2021-09-23T16:25

2021-09-23T16:25

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751484120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b26974f94a546a4b1368b8be0868aecb.jpg

МОСКВА, 23 сен – Фонд развития цифровой экономики. Двадцать второго сентября прошла III ежегодная всероссийская онлайн-конференция Forum.Digital Agro 2021(18+). Мероприятие было организовано Фондом развития цифровой экономики. Генеральным партнёром выступил АО Россельхозбанк.В работе конференции приняли участие представители региональных министерств сельского хозяйства, руководители крупнейших российских предприятий, госструктур и обществ, а также разработчики инновационных решений АПК. Спикерами выступили представители таких компаний как ПАО Группа Черкизово, ГК Ростсельмаш, Русская медиагруппа, Cognitive Pilot, Диджитал Агро, Университет Иннополис, ВИСТА и других.Опытом цифровизации сельских территорий поделились министры сельского хозяйства Удмуртской Республики Абрамова Ольга и Пермского края Носков Павел.Павел Носков, в свою очередь, уделил особое внимание цифровизации непосредственно производства сельхозпроизводителей. Он отметил, что одним из приоритетов цифровизации АПК Пермского края является максимально оперативный перевод оформления субсидий в электронный формат. "Внедрение таких сервисов связано с необходимостью повышения уровня квалификации пользователей этих сервисов, с необходимостью обучения сельхозтоваропроизводителей, – пояснил Павел Носков. Наша задача не только внедрить эти сервисы, но и помочь пользователям освоить эти сервисы".По мнению председателя Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, существуют барьеры в процессе цифровизации сельского хозяйства. В частности, слабое представление специалистов по внедрению цифровых технологий об объекте цифровизации. Герман Клименко также отметил, что в агропромышленном комплексе колоссальный дефицит кадров, без которых невозможно проводить внедрение цифровых технологий.Другой важной особенностью цифровизации АПК Герман Клименко считает невозможность тиражирования технологий. "В отличие от других секторов экономики, технологии в АПК не могут тиражироваться. Стандартных решений нет и быть не может. Технологии, применяемые в Краснодарском крае, невозможно без изменений внедрять в Камчатском крае. Это очень похоже на медицину: когда каждый врач лечит по-своему".С Германом Клименко согласилась заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева. "Универсальных сервисов не может быть. Сельское хозяйство представлено богатым многообразием совершенно разных видов бизнесов, в котором нужно разбираться, это и различные виды растениеводства, животноводства, рыбоводство – каждое направление имеет свои особенности и цифровизация в каждом из них будет идти совершенно по-разному".Также Любовь Любаева рассказала о существующих сервисах и планах по созданию новых направлений экосистемы Россельхозбанка. "Для нас цифровизация сельского хозяйства – это не просто слова. Для нас важно создать такую экосистему, в которой фермеру будет удобно и получать новые знания, и находить источники финансирования, и приобретать в один клик все необходимые товары, сервисы, услуги: всё что необходимо для старта, ведения и развития АГРОбизнеса".В рамках сессий деловой программы конференции участники обсудили программы поддержки фермеров, новые бизнес-модели и агротехнологии, углеродное регулирование, беспилотные транспортные средства, кадровый потенциал для цифровой аграрной экономики, а также центры цифровой экспертизы.Forum.Digital – проект Фонда развития цифровой экономики, серия ежегодных форумов по цифровой трансформации отраслей экономики. Следующее мероприятие Forum.Digital Smart City – третий ежегодный форум по цифровизации городской среды и ЖКХ, – состоится 27 октября.Зарегистрироваться можно по ссылке:https://forum.digital/smart_city_2021Людмила Совапресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 (914) 155 01 63ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы