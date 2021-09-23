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Культура
https://ria.ru/20210923/film-1751357157.html
Третья часть фильма "Фантастические твари" выйдет на три месяца раньше
Третья часть фильма "Фантастические твари" выйдет на три месяца раньше - РИА Новости, 23.09.2021
Третья часть фильма "Фантастические твари" выйдет на три месяца раньше
Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года, сообщили в официальном Instagram-аккаунте картины. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:31
2021-09-23T04:59
культура
новости культуры
кино и сериалы
джоан роулинг (джоан мюррэй)
мадс миккельсен
гарри поттер
джонни депп
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года, сообщили в официальном Instagram-аккаунте картины. Премьера ленты студии Warner Bros. состоится на три месяца раньше, чем планировалось. Изначально ожидалось, что на широких экранах спин-офф фильмов о "Гарри Поттере" появится 15 июля. Предстоящий фильм режиссера Дэвида Йейтса также получил и официальное название — "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" ("Фантастические твари: Секреты Дамблдора"). Детали сюжета держатся в секрете. Но ожидается, что в третьей части действие будет связано с предыдущим фильмом "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018). В нем злой волшебник Геллерт Грин-де-Вальд привлекал на свою сторону могущественного мага Криденса Бэрбоуна (Эзра Миллер). Поэтому не исключено, что главный антагонист продолжит собирать армию последователей, чтобы захватить власть над волшебным миром. В этом ему должен будет помешать Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и его друзья. Третья часть интересна еще и тем, что в ней дебютирует датский актер Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда. Ранее стало известно, что он заменит Джонни Деппа, который играл этого персонажа. "Фантастические твари" — один из главных хитов Warner Bros. Вместе оба фильма собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. А если к ним приплюсовать 7,7 миллиардов долларов, заработанных франшизой о "Гарри Поттере" (тоже проект студии), получится, что суммарно киновселенная, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, принесла компании 9,2 миллиарда.
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новости культуры, кино и сериалы, джоан роулинг (джоан мюррэй), мадс миккельсен , гарри поттер, джонни депп
04:31 23.09.2021 (обновлено: 04:59 23.09.2021)
 
Третья часть фильма "Фантастические твари" выйдет на три месяца раньше

Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года

© Warner Bros., 2022Постер фильма "Фантастические твари и где они обитают 3"
Постер фильма Фантастические твари и где они обитают 3
© Warner Bros., 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Третья часть фильма "Фантастические твари и где они обитают" выйдет 15 апреля 2022 года, сообщили в официальном Instagram-аккаунте картины.
Премьера ленты студии Warner Bros. состоится на три месяца раньше, чем планировалось. Изначально ожидалось, что на широких экранах спин-офф фильмов о "Гарри Поттере" появится 15 июля.
Предстоящий фильм режиссера Дэвида Йейтса также получил и официальное название — "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" ("Фантастические твари: Секреты Дамблдора").
Детали сюжета держатся в секрете. Но ожидается, что в третьей части действие будет связано с предыдущим фильмом "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (2018). В нем злой волшебник Геллерт Грин-де-Вальд привлекал на свою сторону могущественного мага Криденса Бэрбоуна (Эзра Миллер).
Поэтому не исключено, что главный антагонист продолжит собирать армию последователей, чтобы захватить власть над волшебным миром. В этом ему должен будет помешать Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и его друзья.
Третья часть интересна еще и тем, что в ней дебютирует датский актер Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда. Ранее стало известно, что он заменит Джонни Деппа, который играл этого персонажа.
"Фантастические твари" — один из главных хитов Warner Bros. Вместе оба фильма собрали в мировом прокате 1,46 миллиарда долларов. А если к ним приплюсовать 7,7 миллиардов долларов, заработанных франшизой о "Гарри Поттере" (тоже проект студии), получится, что суммарно киновселенная, созданная по мотивам книг Джоан Роулинг, принесла компании 9,2 миллиарда.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Мадс МиккельсенГарри ПоттерДжонни Депп
 
 
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