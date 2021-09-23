https://ria.ru/20210923/evropa-1751448265.html

Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС

Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС - РИА Новости, 23.09.2021

Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС

Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно в военном плане, но это ни в коем случае не должно беспокоить союзников по НАТО, заявил глава... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:13

2021-09-23T13:13

2021-09-23T13:13

в мире

сша

евросоюз

нато

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно в военном плане, но это ни в коем случае не должно беспокоить союзников по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Европейцы должны брать на себя часть ответственности. Для этого мы должны иметь возможность развертывать войска, как это делаете вы, американцы", - сказал Боррель в интервью американской Службе общественного вещания.Он привел в пример эвакуацию из Кабула, безопасность которой обеспечивали силы США.На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.

https://ria.ru/20210918/evropa-1750602285.html

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в мире, сша, евросоюз, нато, жозеп боррель