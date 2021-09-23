Боррель призвал НАТО не беспокоиться из-за военной самостоятельности ЕС
Глава дипломатии ЕС Боррель: не понимаю, почему сильная Европа должна беспокоить НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
БРЮССЕЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Евросоюз должен иметь возможность действовать самостоятельно в военном плане, но это ни в коем случае не должно беспокоить союзников по НАТО, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Европейцы должны брать на себя часть ответственности. Для этого мы должны иметь возможность развертывать войска, как это делаете вы, американцы", - сказал Боррель в интервью американской Службе общественного вещания.
Он привел в пример эвакуацию из Кабула, безопасность которой обеспечивали силы США.
"Я не понимаю, почему более сильная Европа должна беспокоить НАТО. Чем сильнее будет Европа, тем сильнее будет НАТО, потому что мы - часть альянса", - добавил глава дипломатии ЕС.
На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования.
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