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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html
Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+
Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+ - РИА Новости, 23.09.2021
Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+
Предстоящий супергеройский боевик киновселенной Marvel "Вечные" получил в российском прокате рейтинг 18+, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T00:56
2021-09-23T00:56
культура
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сальма хайек
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предстоящий супергеройский боевик киновселенной Marvel "Вечные" получил в российском прокате рейтинг 18+, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". По информации ряда СМИ, это может быть связано с представителем из расы Вечные по имени Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри. Ранее сообщалось, что он станет первым персонажем Marvel нетрадиционной сексуальной ориентации. В американский прокат лента тоже выйдет с возрастным ограничением. По данным ScreenRant, в США блокбастер получил рейтинг PG-13 из-за сексуальных и жестоких сцен. Это значит, что ленту нежелательно смотреть детям младше 13 лет. Выход фильма "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября. В нем расскажут о представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов.Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Режиссер — Хлоя Чжао.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, анджелина джоли (войт), сальма хайек, ричард мэдден
00:56 23.09.2021
 
Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+

Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+ из-за ЛГБТ-персонажа

© Marvel Entertainment/YoutubeКадр из фильма "Вечные"
Кадр из фильма Вечные
© Marvel Entertainment/Youtube
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предстоящий супергеройский боевик киновселенной Marvel "Вечные" получил в российском прокате рейтинг 18+, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
"Кинокомикс "Вечные" студии Marvel получил в России возрастное ограничение 18+. Такое решение связано с наличием в фильме ЛГБТ-персонажа", — отмечают в издании.
По информации ряда СМИ, это может быть связано с представителем из расы Вечные по имени Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри. Ранее сообщалось, что он станет первым персонажем Marvel нетрадиционной сексуальной ориентации.
В американский прокат лента тоже выйдет с возрастным ограничением. По данным ScreenRant, в США блокбастер получил рейтинг PG-13 из-за сексуальных и жестоких сцен. Это значит, что ленту нежелательно смотреть детям младше 13 лет.
Выход фильма "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября. В нем расскажут о представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов.
Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Режиссер — Хлоя Чжао.
Кадр трейлера фильма Вечные
20 сентября, 02:41Культура
Сальма Хайек рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные"
 
КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыСШААнджелина Джоли (Войт)Сальма ХайекРичард Мэдден
 
 
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