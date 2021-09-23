https://ria.ru/20210923/eternals-1751345317.html

Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+

Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+ - РИА Новости, 23.09.2021

Фильм "Вечные" в российском прокате получил рейтинг 18+

Предстоящий супергеройский боевик киновселенной Marvel "Вечные" получил в российском прокате рейтинг 18+, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T00:56

2021-09-23T00:56

2021-09-23T00:56

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сальма хайек

ричард мэдден

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Предстоящий супергеройский боевик киновселенной Marvel "Вечные" получил в российском прокате рейтинг 18+, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". По информации ряда СМИ, это может быть связано с представителем из расы Вечные по имени Фастос в исполнении Брайана Тайри Генри. Ранее сообщалось, что он станет первым персонажем Marvel нетрадиционной сексуальной ориентации. В американский прокат лента тоже выйдет с возрастным ограничением. По данным ScreenRant, в США блокбастер получил рейтинг PG-13 из-за сексуальных и жестоких сцен. Это значит, что ленту нежелательно смотреть детям младше 13 лет. Выход фильма "Вечные" в российском прокате запланирован на 4 ноября. В нем расскажут о представителях бессмертной инопланетной расы, обладающих сверхсилами. Они тайно живут на Земле семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов.Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие. Режиссер — Хлоя Чжао.

https://ria.ru/20210920/vechnye-1750595012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, анджелина джоли (войт), сальма хайек, ричард мэдден