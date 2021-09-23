https://ria.ru/20210923/energiya-1751447308.html

Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России

Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России - РИА Новости, 23.09.2021

Чубайс сообщил о падении цен на ветряную и солнечную энергию в России

Цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца в России резко упали в 2021 году, на десять лет раньше прогнозов, констатировал в четверг специальный... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T13:09

2021-09-23T13:09

2021-09-23T13:10

экономика

энергетика

анатолий чубайс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735366556_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9b2b1823bfde0c4819f99751e8cd45e4.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца в России резко упали в 2021 году, на десять лет раньше прогнозов, констатировал в четверг специальный представитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс в четверг.Отбор проектов ВИЭ в 2021 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации. По результатам отбора совокупно отобрано 69 проектов. В отношении отобранных проектов будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам возмещение затрат в течение 15-летнего периода."В результате этого отбора цена по ветру по отношению к предшествующим годам снизилась вдвое, по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась почти десять лет российская возобновляемая энергетика… Цена электроэнергии возобновляемой опускается до уровня цены обычной генерации. Мы рассчитывали, что это в России должно произойти к концу 2020-х годов, но благодаря очень грамотной построенной стратегии это почти произошло сейчас", - сказал Чубайс на онлайн-брифинге Ассоциации развития возобновляемой энергетики.Он уточнил, что цены на ветрогенератор приблизились вплотную к ценам традиционной генерации. При этом на рынке ВЭО удалось сохранить конкуренцию, что и дало такой результат."Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно и так оно и есть… К тому же мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. По солнцу пока еще отстаем, Россия не самая солнечная страна, а по ветру приблизились к лучшим мировым ценам… Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат", - сказал Чубайс.Согласно результатам торгов, минимальная цена победившей заявки составила 1,717 рубля за киловатт-час, по 14 проектам зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час.В сфере ветроэнергетики объем отобранных проектов стал наибольшим и составил 1851,239 МВт (48 проектов). Его разделили между собой компании "Ветропарки ФРВ" (39 объектов) и "ВетроОГК-2" (9 объектов). Сроки запуска - от 2025 до 2027 года.Кроме того, отбор прошли 18 проектов по строительству солнечных электростанций с запуском в 2023-2024 годах. Объем в размере 774,839 МВт был разыгран между компаниями "Юнигрин Пауэр", "Новая энергия" и "Солар Ритейл".В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций на основе ВИЭ - солнечных, ветряных и гидроэлектростанций, которые выбираются на конкурсном отборе.Власти РФ уже решили продлить программу до 2035 года. Общий объем поддержки проектов в сфере ВИЭ до этого времени составит 360 миллиардов рублей. Ожидается, что к этому сроку в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей генерации на основе ВИЭ.Недавно в ходе Восточного экономического форума Чубайс выражал мнение, что масштабирование возобновляемой энергетики, закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие и производство водорода могут стать отраслями будущего для России в рамках глобального энергоперехода.

https://ria.ru/20210319/toplivo-1601912178.html

https://ria.ru/20210603/miet-1735227003.html

https://ria.ru/20210915/investitsii-1750215234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, энергетика, анатолий чубайс, россия