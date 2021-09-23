https://ria.ru/20210923/elektromobil-1751411026.html

В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей

В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей - РИА Новости, 23.09.2021

В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей

Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T09:59

2021-09-23T09:59

2021-09-23T11:04

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

александр морозов

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.Морозов также уточнил, что "Камаз" рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля "Кама-1" в 2024-2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации."Я надеюсь, что липецкая компания ("Моторинвест" - ред.) подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен", - добавил замминистра.Читайте полный текст интервью Александра Морозова >>

https://ria.ru/20210823/elektromobili-1746843813.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, александр морозов, россия