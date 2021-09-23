https://ria.ru/20210923/elektromobil-1751411026.html
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей - РИА Новости, 23.09.2021
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей
Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:59
2021-09-23T09:59
2021-09-23T11:04
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
александр морозов
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.Морозов также уточнил, что "Камаз" рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля "Кама-1" в 2024-2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации."Я надеюсь, что липецкая компания ("Моторинвест" - ред.) подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен", - добавил замминистра.Читайте полный текст интервью Александра Морозова >>
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, александр морозов, россия
09:59 23.09.2021 (обновлено: 11:04 23.09.2021)
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей
Выпуск электромобилей трех брендов наладят в России в ближайшие два-три года