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В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей - РИА Новости, 23.09.2021
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей
Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T09:59
2021-09-23T11:04
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
александр морозов
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.Морозов также уточнил, что "Камаз" рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля "Кама-1" в 2024-2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации."Я надеюсь, что липецкая компания ("Моторинвест" - ред.) подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен", - добавил замминистра.Читайте полный текст интервью Александра Морозова &gt;&gt;
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, александр морозов, россия
09:59 23.09.2021 (обновлено: 11:04 23.09.2021)
 
В Минпромторге рассказали о планах по выпуску электромобилей

Выпуск электромобилей трех брендов наладят в России в ближайшие два-три года

© ZettaПрототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
Прототип для дорожных тестов двигателей электромобиля Zetta
© Zetta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.
"Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест" - ред). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года", - сказал он, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в стране.
Морозов также уточнил, что "Камаз" рассматривает запуск в России нового отдельного завода по производству электромобиля "Кама-1" в 2024-2025 году. А Zetta на данный момент находится в процессе сертификации.
"Я надеюсь, что липецкая компания ("Моторинвест" - ред.) подпишет с нами специальный инвестиционный контракт о производстве электромобилей на своем заводе полного цикла, который уже построен", - добавил замминистра.
Читайте полный текст интервью Александра Морозова >>
Презентация быстрой российской мобильной зарядки для электромобилей - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 12:36
В России утвердили концепцию использования электрического транспорта
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)АвтоАлександр МорозовРоссия
 
 
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