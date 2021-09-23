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УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале
УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале - РИА Новости, 23.09.2021
УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале
Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из России, против остальных пятерых возбудили уголовные дела, сообщили РИА Новости в УФСБ... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:24
2021-09-23T10:00
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из России, против остальных пятерых возбудили уголовные дела, сообщили РИА Новости в УФСБ по Свердловской области.В среду силовики пресекли деятельность ячейки, которая состояла из уроженцев стран Центральной Азии и функционировала с мая по сентябрь этого года. Ее члены пропагандировали идеологию международных террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений в России. При обыске у них нашли доказательства общения с главарями экстремистов на Ближнем Востоке. Также у задержанных изъяли три килограмма взрывчатки.Сейчас все они находятся в СИЗО. Депортированным закроют въезд в страну на длительные сроки, остальных будут судить по разным статьям: о содействии террористам, о публичных призывах к террористическим атакам, об организации террористического сообщества и участии в нем, о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, о незаконном изготовлении взрывных устройств.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
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екатеринбург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ
ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
08:24 23.09.2021 (обновлено: 10:00 23.09.2021)
 
УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале

Суд арестовал пятерых задержанных в Екатеринбурге участников террористического сообщества

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из России, против остальных пятерых возбудили уголовные дела, сообщили РИА Новости в УФСБ по Свердловской области.
В среду силовики пресекли деятельность ячейки, которая состояла из уроженцев стран Центральной Азии и функционировала с мая по сентябрь этого года. Ее члены пропагандировали идеологию международных террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений в России. При обыске у них нашли доказательства общения с главарями экстремистов на Ближнем Востоке. Также у задержанных изъяли три килограмма взрывчатки.
Сейчас все они находятся в СИЗО. Депортированным закроют въезд в страну на длительные сроки, остальных будут судить по разным статьям: о содействии террористам, о публичных призывах к террористическим атакам, об организации террористического сообщества и участии в нем, о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, о незаконном изготовлении взрывных устройств.
За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.
Спецоперация ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 11:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020-2021 годах
 
ПроисшествияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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