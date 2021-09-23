https://ria.ru/20210923/ekstremizm-1751401451.html

УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале

УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале - РИА Новости, 23.09.2021

УФСБ завело дела после задержания религиозных экстремистов на Урале

Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из России, против остальных пятерых возбудили уголовные дела, сообщили РИА Новости в УФСБ... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:24

2021-09-23T08:24

2021-09-23T10:00

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Десять задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из России, против остальных пятерых возбудили уголовные дела, сообщили РИА Новости в УФСБ по Свердловской области.В среду силовики пресекли деятельность ячейки, которая состояла из уроженцев стран Центральной Азии и функционировала с мая по сентябрь этого года. Ее члены пропагандировали идеологию международных террористических организаций и склоняли трудовых мигрантов к совершению преступлений в России. При обыске у них нашли доказательства общения с главарями экстремистов на Ближнем Востоке. Также у задержанных изъяли три килограмма взрывчатки.Сейчас все они находятся в СИЗО. Депортированным закроют въезд в страну на длительные сроки, остальных будут судить по разным статьям: о содействии террористам, о публичных призывах к террористическим атакам, об организации террористического сообщества и участии в нем, о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, о незаконном изготовлении взрывных устройств.За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть страны.

https://ria.ru/20210304/terakty-1599881015.html

екатеринбург

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2021

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Задержание религиозных экстремистов в Екатеринбурге. Кадры ФСБ ФСБ разгромила ячейку религиозных экстремистов в Екатеринбурге, сообщили в Центре общественных связей ведомства. 2021-09-23T08:24 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)