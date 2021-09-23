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Туризм
https://ria.ru/20210923/egipet-1751485859.html
В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий
В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий - РИА Новости, 23.09.2021
В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий
Власти Египта ужесточили условия организации экскурсионных поездок для иностранных туристов, к работе допустят только компании, имеющие соответствующие... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T18:47
2021-09-23T18:47
туризм
египет
новости - туризм
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туризм
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Египта ужесточили условия организации экскурсионных поездок для иностранных туристов, к работе допустят только компании, имеющие соответствующие лицензии, сообщает TourDom.Новые правила вступают в силу с 1 ноября 2021 года. По заявлению Министерства туризма и древностей, это сделано, чтобы обеспечить права и безопасность туристов, а также усовершенствовать регулирование экскурсионной деятельности.С ноября работать с иностранными гостями смогут лишь компании с лицензией. При этом им запрещено сотрудничать с любыми несертифицированными туристическими посредниками.Каждую группу должен сопровождать гид или уполномоченное лицо от компании-организатора. Сведения о составе, маршруте и времени экскурсий нужно будет заблаговременно предоставлять в контролирующие органы.По оценкам экспертов, полное лицензирование экскурсионной деятельности направлено против "уличных" агентств, которые составляют конкуренцию большим турфирмам. Как правило, цены на экскурсионные программы у них ниже, но, по словам участников рынка, это нередко приводит к снижению качества услуг.
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египет, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
18:47 23.09.2021
 
В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий

Проводить экскурсии в Египте смогут только лицензированные компании

© РИА Новости / Надим ЗуауиМестный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Египта ужесточили условия организации экскурсионных поездок для иностранных туристов, к работе допустят только компании, имеющие соответствующие лицензии, сообщает TourDom.
Новые правила вступают в силу с 1 ноября 2021 года. По заявлению Министерства туризма и древностей, это сделано, чтобы обеспечить права и безопасность туристов, а также усовершенствовать регулирование экскурсионной деятельности.
С ноября работать с иностранными гостями смогут лишь компании с лицензией. При этом им запрещено сотрудничать с любыми несертифицированными туристическими посредниками.
Каждую группу должен сопровождать гид или уполномоченное лицо от компании-организатора. Сведения о составе, маршруте и времени экскурсий нужно будет заблаговременно предоставлять в контролирующие органы.
По оценкам экспертов, полное лицензирование экскурсионной деятельности направлено против "уличных" агентств, которые составляют конкуренцию большим турфирмам. Как правило, цены на экскурсионные программы у них ниже, но, по словам участников рынка, это нередко приводит к снижению качества услуг.
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ТуризмЕгипетНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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