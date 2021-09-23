https://ria.ru/20210923/egipet-1751485859.html

В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий

В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий - РИА Новости, 23.09.2021

В Египте ужесточили требования к организатором экскурсий

Власти Египта ужесточили условия организации экскурсионных поездок для иностранных туристов, к работе допустят только компании, имеющие соответствующие... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T18:47

2021-09-23T18:47

2021-09-23T18:47

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Власти Египта ужесточили условия организации экскурсионных поездок для иностранных туристов, к работе допустят только компании, имеющие соответствующие лицензии, сообщает TourDom.Новые правила вступают в силу с 1 ноября 2021 года. По заявлению Министерства туризма и древностей, это сделано, чтобы обеспечить права и безопасность туристов, а также усовершенствовать регулирование экскурсионной деятельности.С ноября работать с иностранными гостями смогут лишь компании с лицензией. При этом им запрещено сотрудничать с любыми несертифицированными туристическими посредниками.Каждую группу должен сопровождать гид или уполномоченное лицо от компании-организатора. Сведения о составе, маршруте и времени экскурсий нужно будет заблаговременно предоставлять в контролирующие органы.По оценкам экспертов, полное лицензирование экскурсионной деятельности направлено против "уличных" агентств, которые составляют конкуренцию большим турфирмам. Как правило, цены на экскурсионные программы у них ниже, но, по словам участников рынка, это нередко приводит к снижению качества услуг.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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