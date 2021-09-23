https://ria.ru/20210923/dtp-1751538598.html

На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП

На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.09.2021

На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП

Авария с семью автомобилями произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T22:13

2021-09-23T22:13

2021-09-23T22:13

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Авария с семью автомобилями произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент транспорта."На Ленинградском проспекте (после развязки с СЗХ) при движении в сторону центра столкнулись 7 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.

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происшествия, москва, россия