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На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП
На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП - РИА Новости, 23.09.2021
На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП
Авария с семью автомобилями произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T22:13
2021-09-23T22:13
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Авария с семью автомобилями произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент транспорта."На Ленинградском проспекте (после развязки с СЗХ) при движении в сторону центра столкнулись 7 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Добавляется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, москва, россия
22:13 23.09.2021
 
На Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП

На Ленинградском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Авария с семью автомобилями произошла на Ленинградском проспекте в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Ленинградском проспекте (после развязки с СЗХ) при движении в сторону центра столкнулись 7 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Добавляется, что движение осуществляется по одной полосе из трех.
 
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