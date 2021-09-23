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В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком

В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком - РИА Новости, 23.09.2021

В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком

Девять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи с грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T08:18

2021-09-23T08:18

2021-09-23T11:55

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 23 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи с грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла в 8.30 (6.30 мск) в Чишминском районе на 12-м километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки: столкнулись "Камаз" под управлением 59-летнего местного жителя и машина скорой помощи, за рулём которой находился 50-летний мужчина."Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести", - рассказали агентству в Минздраве Башкирии.ГУМЧС по региону отмечает, что из девяти пострадавших четверо отпущены на амбулаторное лечение. "Пять человек госпитализированы в отделение нейрохирургии городской клинической больницы №21 Уфы", - говорится в сообщении спасателей.В Минздраве республики агентству уточнили, что медики попали в аварию, когда ехали на работу в центральную районную больницу Чишминского района. "Врачи в больнице есть", - добавили в ведомстве, отвечая на вопрос, не осталась ли районная больница без медицинского персонала.

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан