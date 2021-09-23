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В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком
В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком - РИА Новости, 23.09.2021
В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком
Девять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи с грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T08:18
2021-09-23T11:55
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 23 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи с грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла в 8.30 (6.30 мск) в Чишминском районе на 12-м километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки: столкнулись "Камаз" под управлением 59-летнего местного жителя и машина скорой помощи, за рулём которой находился 50-летний мужчина."Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести", - рассказали агентству в Минздраве Башкирии.ГУМЧС по региону отмечает, что из девяти пострадавших четверо отпущены на амбулаторное лечение. "Пять человек госпитализированы в отделение нейрохирургии городской клинической больницы №21 Уфы", - говорится в сообщении спасателей.В Минздраве республики агентству уточнили, что медики попали в аварию, когда ехали на работу в центральную районную больницу Чишминского района. "Врачи в больнице есть", - добавили в ведомстве, отвечая на вопрос, не осталась ли районная больница без медицинского персонала.
республика башкортостан
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РИА Новости
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происшествия, республика башкортостан
08:18 23.09.2021 (обновлено: 11:55 23.09.2021)
 
В Башкирии девять медработников пострадали в ДТП со скорой и грузовиком

Девять медработников пострадали при столкновении скорой помощи и грузовика в Башкирии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 23 сен - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате столкновения скорой помощи с грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 8.30 (6.30 мск) в Чишминском районе на 12-м километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки: столкнулись "Камаз" под управлением 59-летнего местного жителя и машина скорой помощи, за рулём которой находился 50-летний мужчина.
"В результате ДТП 9 человек - водитель и пассажиры скорой медицинской помощи - были госпитализированы. Известно, что автомобиль с медработниками направлялся из села Чишмы в больницу села Шингак-Куль. Начато разбирательство", - говорится в сообщении ведомства.
"Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней тяжести", - рассказали агентству в Минздраве Башкирии.
ГУМЧС по региону отмечает, что из девяти пострадавших четверо отпущены на амбулаторное лечение. "Пять человек госпитализированы в отделение нейрохирургии городской клинической больницы №21 Уфы", - говорится в сообщении спасателей.
В Минздраве республики агентству уточнили, что медики попали в аварию, когда ехали на работу в центральную районную больницу Чишминского района. "Врачи в больнице есть", - добавили в ведомстве, отвечая на вопрос, не осталась ли районная больница без медицинского персонала.
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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