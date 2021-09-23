https://ria.ru/20210923/donbass-1751412930.html

Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ

Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ - РИА Новости, 23.09.2021

Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ

Установить мир в Донбассе должна Украина, а не новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября,... РИА Новости, 23.09.2021

2021-09-23T10:13

2021-09-23T10:13

2021-09-23T10:13

в мире

украина

германия

сергей нечаев (дипломат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155069/89/1550698925_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d3a9af324f83f434df95368697c0889.jpg

БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Установить мир в Донбассе должна Украина, а не новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев."Прогресса в установлении мира на востоке Украины мы ждём не от будущего правительства ФРГ, а от нынешнего руководства Украины. Являясь де-факто и согласно Минским соглашениям де-юре стороной конфликта, Киев, однако, упорно не желает выполнять свои обязательства в рамках урегулирования. Основное из них – выход на прямой диалог с Донецком и Луганском для имплементации ключевых требований Минского комплекса мер: проведения местных выборов и амнистии, закрепления особого статуса Донбасса, восстановления социально-экономических связей между этими регионами и остальной частью Украины. Это – магистральный путь урегулирования, альтернативы которому нет", - заявил высокопоставленный дипломат.Он добавил, что Минский комплекс мер был согласован к реализации Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России, ФРГ и Франции. Россия работает с представителями непризнанных республик."Рассчитываем, что и наши германские и французские партнёры смогут, наконец, воплотить свои посреднические функции в жизнь вне зависимости от текущих и грядущих внутриполитических раскладов. Других форматов урегулирования у нас нет. Тем более Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Нечаев.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>

https://ria.ru/20210920/sammit-1750999609.html

украина

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, сергей нечаев (дипломат), россия