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Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ
Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ - РИА Новости, 23.09.2021
Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ
Установить мир в Донбассе должна Украина, а не новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября,... РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T10:13
2021-09-23T10:13
в мире
украина
германия
сергей нечаев (дипломат)
россия
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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Установить мир в Донбассе должна Украина, а не новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев."Прогресса в установлении мира на востоке Украины мы ждём не от будущего правительства ФРГ, а от нынешнего руководства Украины. Являясь де-факто и согласно Минским соглашениям де-юре стороной конфликта, Киев, однако, упорно не желает выполнять свои обязательства в рамках урегулирования. Основное из них – выход на прямой диалог с Донецком и Луганском для имплементации ключевых требований Минского комплекса мер: проведения местных выборов и амнистии, закрепления особого статуса Донбасса, восстановления социально-экономических связей между этими регионами и остальной частью Украины. Это – магистральный путь урегулирования, альтернативы которому нет", - заявил высокопоставленный дипломат.Он добавил, что Минский комплекс мер был согласован к реализации Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России, ФРГ и Франции. Россия работает с представителями непризнанных республик."Рассчитываем, что и наши германские и французские партнёры смогут, наконец, воплотить свои посреднические функции в жизнь вне зависимости от текущих и грядущих внутриполитических раскладов. Других форматов урегулирования у нас нет. Тем более Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Нечаев.Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева &gt;&gt;
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в мире, украина, германия, сергей нечаев (дипломат), россия
10:13 23.09.2021
 
Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ

Посол в Германии Нечаев: установить мир в Донбассе должна Украина, а не новые власти ФРГ

© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Установить мир в Донбассе должна Украина, а не новое правительство Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в немецкий бундестаг 26 сентября, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
"Прогресса в установлении мира на востоке Украины мы ждём не от будущего правительства ФРГ, а от нынешнего руководства Украины. Являясь де-факто и согласно Минским соглашениям де-юре стороной конфликта, Киев, однако, упорно не желает выполнять свои обязательства в рамках урегулирования. Основное из них – выход на прямой диалог с Донецком и Луганском для имплементации ключевых требований Минского комплекса мер: проведения местных выборов и амнистии, закрепления особого статуса Донбасса, восстановления социально-экономических связей между этими регионами и остальной частью Украины. Это – магистральный путь урегулирования, альтернативы которому нет", - заявил высокопоставленный дипломат.
Он добавил, что Минский комплекс мер был согласован к реализации Киевом, Донецком и Луганском при посредничестве России, ФРГ и Франции. Россия работает с представителями непризнанных республик.
"Рассчитываем, что и наши германские и французские партнёры смогут, наконец, воплотить свои посреднические функции в жизнь вне зависимости от текущих и грядущих внутриполитических раскладов. Других форматов урегулирования у нас нет. Тем более Минские соглашения закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Нечаев.
Читайте полный текст интервью Сергея Нечаева >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 16:21
Источник: Франция и ФРГ внесли "принципиальные правки" в проект по Донбассу
 
В миреУкраинаГерманияСергей Нечаев (дипломат)Россия
 
 
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